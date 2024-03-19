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Sağanak yağışla beraber dağlıca karayolu çökme nedeniyle ulaşıma kapatıldı

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Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde etkili olan sağanak yağışlarla birlikte Dağlıca karayolunda çökme meydana geldi, bu nedenle yol trafiğe kapatıldı.

Sağanak yağışla beraber dağlıca karayolu çökme nedeniyle ulaşıma kapatıldı mask
Sağanak yağışla beraber dağlıca karayolu çökme nedeniyle ulaşıma kapatıldı
Sağanak yağışla beraber dağlıca karayolu çökme nedeniyle ulaşıma kapatıldı
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Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde etkili olan sağanak yağışlarla birlikte Dağlıca karayolunda çökme meydana geldi, bu nedenle yol trafiğe kapatıldı.

Sağanak yağışla beraber dağlıca karayolu çökme nedeniyle ulaşıma kapatıldı

Dün başlayan yoğun yağışlar, Hakkari ve ilçelerinde yaşamı olumsuz etkiledi ve birçok noktada sel felaketine neden oldu. Yüksekova ilçesine 50 kilometre uzaklıkta bulunan Dağlıca yolunda çökme meydana gelmesi üzerine, yetkililer yolun trafiğe kapatılması kararı aldılar. Çökme alanında karayolları ekipleri tarafından çalışmalar başlatıldı.

Sağanak yağışla beraber dağlıca karayolu çökme nedeniyle ulaşıma kapatıldı

Yaşanan olumsuz hava koşulları nedeniyle vatandaşlar uyarılarla birlikte gerekli tedbirleri almaları konusunda bilgilendirilmekte ve Dağlıca yolundaki trafiğin güvenliği için karayolları ekiplerinin çalışmalarını sürdürdüğü belirtilmektedir.

Sağanak yağışla beraber dağlıca karayolu çökme nedeniyle ulaşıma kapatıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
# Hakkâri, Yüksekova, Sağanak yağış, Dağlıca karayolu, Trafik, Sel, Ulaşım

19 Mar 2024 - 20:32 - Gündem

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