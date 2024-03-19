Sağanak yağışla beraber dağlıca karayolu çökme nedeniyle ulaşıma kapatıldı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde etkili olan sağanak yağışlarla birlikte Dağlıca karayolunda çökme meydana geldi, bu nedenle yol trafiğe kapatıldı.
Dün başlayan yoğun yağışlar, Hakkari ve ilçelerinde yaşamı olumsuz etkiledi ve birçok noktada sel felaketine neden oldu. Yüksekova ilçesine 50 kilometre uzaklıkta bulunan Dağlıca yolunda çökme meydana gelmesi üzerine, yetkililer yolun trafiğe kapatılması kararı aldılar. Çökme alanında karayolları ekipleri tarafından çalışmalar başlatıldı.
Yaşanan olumsuz hava koşulları nedeniyle vatandaşlar uyarılarla birlikte gerekli tedbirleri almaları konusunda bilgilendirilmekte ve Dağlıca yolundaki trafiğin güvenliği için karayolları ekiplerinin çalışmalarını sürdürdüğü belirtilmektedir.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.