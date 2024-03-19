4 il için yağmur ve kar yağışı uyarısı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü 15. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, 4 ilde sağanak yağmur ve kar yağışı uyarısı yapıldı.

Açıklamaya göre, Batman'ın Kozluk ve Sason ilçeleri, Diyarbakır'ın Kulp ilçesi, Siirt’in merkezi ile Şirvan, Tillo, Eruh, Kurtalan, Baykan ve Şirvan ilçeleri, ve Şırnak’ın merkezi, Güçlükonak, Cizre, Silopi ve İdil ilçelerinde yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor.

Yetkililer, ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı gibi olumsuzluklarla birlikte ulaşımda aksamalar, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına gibi durumlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğini belirtti.

Ayrıca, çarşamba günü gece ve sabah saatlerinde Siirt’in doğu kesimleri Pervari ile Şırnak'ın doğu kesimlerinde Uludere ve Beytüşşebap ilçelerinde kuvvetli karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor. Bu durumda ulaşımda aksamalar, yükseklerde buzlanma ve don, kuvvetli rüzgar ve tipi, eğimli ve kar örtüsünün yüksek olduğu bölgelerde çığ tehlikesi gibi olumsuzluklara karşı da tedbirli olunması önem arz ediyor.

Vatandaşlar, meteorolojik uyarıları dikkate alarak gereken önlemleri almalı ve dışarı çıkarken dikkatli olmalıdır.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı