19 Mart 2024 Malatya’da bugün kaç kişi vefat etti?

“81 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Sadi Bozbayır’ın taziye adresi: Bostanbaşı Mahallesi, Yeşilyurt,
90 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Faik Tay’ın taziye adresi: Karakavak Mahallesi, Yeşilyurt,
72 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Meryem Eserçelik’in taziye adresi: Tecde Mahallesi, Yeşilyurt,
80 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Güley Ayhan’ın taziye adresi: Samanköy Mahallesi, Yeşilyurt,
86 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Ali Güneş’in taziye adresi: Özalper Mahallesi, Yeşilyurt,
41 yaşında vefat eden ve Hanımınçiftliği Mahallesi Battalgazi Mezarlığına defnedilen Nihat Yaman’ın taziye adresi: Hanımınçiftliği Mahallesi, Battalgazi,
87 yaşında vefat eden ve Gözene Mahallesi Yeşilyurt Mezarlığına defnedilen Zeynep Özbay’ın taziye adresi: Gözene Mahallesi, Yeşilyurt,
79 yaşında vefat eden ve Ancar Mahallesi Akçadağ Mezarlığına defnedilen Yeter Koyun’un taziye adresi: Ancar Mahallesi, Akçadağ”
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.