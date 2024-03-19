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19 Mart 2024 Malatya’da bugün kaç kişi vefat etti?

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Malatya’da bugün 8 kişi vefat etti. Vefat edenlerin isim ve taziye adresleri şu şekilde:

19 Mart 2024 Malatya’da bugün kaç kişi vefat etti? mask
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“81 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Sadi Bozbayır’ın taziye adresi: Bostanbaşı Mahallesi, Yeşilyurt,

90 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Faik Tay’ın taziye adresi: Karakavak Mahallesi, Yeşilyurt,

72 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Meryem Eserçelik’in taziye adresi: Tecde Mahallesi, Yeşilyurt,

80 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Güley Ayhan’ın taziye adresi: Samanköy Mahallesi, Yeşilyurt,

86 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Ali Güneş’in taziye adresi: Özalper Mahallesi, Yeşilyurt,

41 yaşında vefat eden ve Hanımınçiftliği Mahallesi Battalgazi Mezarlığına defnedilen Nihat Yaman’ın taziye adresi: Hanımınçiftliği Mahallesi, Battalgazi,

87 yaşında vefat eden ve Gözene Mahallesi Yeşilyurt Mezarlığına defnedilen Zeynep Özbay’ın taziye adresi: Gözene Mahallesi, Yeşilyurt,

79 yaşında vefat eden ve Ancar Mahallesi Akçadağ Mezarlığına defnedilen Yeter Koyun’un taziye adresi: Ancar Mahallesi, Akçadağ”

 

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19 Mar 2024 - 17:50 Malatya- Gündem

Mahreç  Besime Güner

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