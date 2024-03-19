19 Mar 2024 - 17:41 - Gündem

Son Dakika! Malatya'da feci kaza! 6 araç birbirine girdi Ağır yaralılar var

Malatya Yeşilyurt’ta Fahri Kayahan Kavşağı’nda feci bir kaza meydana geldi. Meydana gelen zincirleme kazaya 6 aracın karıştığı bilgisi verilirken olay yerine emniyet ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Kaza sonucu yaralanan 5 kişiden 2’sinin durumunun ağır olduğu belirtildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.