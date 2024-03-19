- Gündem

Son Dakika! Malatya'da feci kaza! 6 araç birbirine girdi Ağır yaralılar var

ABONE OL Google News Sayfamız

Malatya Yeşilyurt’ta Fahri Kayahan Kavşağı’nda feci bir kaza meydana geldi. Meydana gelen zincirleme kazaya 6 aracın karıştığı bilgisi verilirken olay yerine emniyet ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Kaza sonucu yaralanan 5 kişiden 2’sinin durumunun ağır olduğu belirtildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Son Dakika! Malatya'da feci kaza! 6 araç birbirine girdi Ağır yaralılar var mask
Son Dakika! Malatya'da feci kaza! 6 araç birbirine girdi Ağır yaralılar var
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Malatya Yeşilyurt’ta Fahri Kayahan Kavşağı’nda feci bir kaza meydana geldi. Meydana gelen zincirleme kazaya 6 aracın karıştığı bilgisi verilirken olay yerine emniyet ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Kaza sonucu yaralanan 5 kişiden 2’sinin durumunun ağır olduğu belirtildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Son Dakika! Malatya'da feci kaza! 6 araç birbirine girdi Ağır yaralılar var

Malatya Yeşilyurt Fahri Kayahan Kavşağı’nda zincirleme kaza meydana geldiği bildirildi. Kazaya 6 araç karışırken yaralanan 5 kişiden 2’sinin durumunun ağır olduğu açıklandı.

Son Dakika! Malatya'da feci kaza! 6 araç birbirine girdi Ağır yaralılar var
# malatya, malatya haber, malatya son dakika, son dakika malatya, son dakika malatya haberleri, Malatya kaza, Son dakika kaza, trafik kazası, malatya trafik kazası, malatya zincirleme trafik kazası, Fahri Kayahan Kavşağı, Fahri Kayahan Kavşağı kaza, malatya Fahri Kayahan Kavşağı kaza

19 Mar 2024 - 17:41 Malatya- Gündem

Mahreç  Murat İpekten

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL