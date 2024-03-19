Son Dakika! Malatya'da feci kaza! 6 araç birbirine girdi Ağır yaralılar var

Malatya Yeşilyurt’ta Fahri Kayahan Kavşağı’nda feci bir kaza meydana geldi. Meydana gelen zincirleme kazaya 6 aracın karıştığı bilgisi verilirken olay yerine emniyet ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Kaza sonucu yaralanan 5 kişiden 2’sinin durumunun ağır olduğu belirtildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
Malatya Yeşilyurt Fahri Kayahan Kavşağı’nda zincirleme kaza meydana geldiği bildirildi. Kazaya 6 araç karışırken yaralanan 5 kişiden 2’sinin durumunun ağır olduğu açıklandı.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.