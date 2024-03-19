Büyükşehir Meclisi son kez toplandı

Başkanlık ettiği Meclis toplantısında gündem maddelerine geçmeden önce görev sürecindeki son konuşmayı yapan Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Sayın, “Bu süreçte emeği geçen tüm meclis üyelerimize, belediyenin kapısındaki güvenlikten genel sekreterimize kadar katkı sunan herkese Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’a şahsım adına teşekkür ediyorum. Bu arada meclisimizin bayağı bir yaşıyorlar. Kırk yıllık ablam Günnur Tamer hanımefendiye, imar komisyonundaki uyumlu çalışması ve bize olan katkılarından dolayı da ayrıca şükranlarımı sunarım” dedi.

Konuşmalar yapıldıktan sonra mart ayının son gündem maddelerine geçildi.

Gündem maddeleri arasında yer alan Yeşilyurt ilçesi, Tecde-Karakavak-Bostanbaşı-Çilesiz Mahallesi sınırları içerisinde bulunan, Altı Kayısı Bulvarı ile Barguzu Caddesi arasındaki yol bağlantılarının sağlanması için hazırlatılan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı hakkında İmar Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak kabul edildi.

Gündem maddesine ilişkin yapılan açıklamada; “Dosya içeriğinde yapılan incelemelerde, Malatya Yeşilyurt ilçesi, Tecde-Karakavak-Bostanbaşı-Çilesiz mahalleleri sınırları içerisinde bulunan Altın Kayısı Bulvarı ile Barguzu üzerindeki yol bağlantılarının sonlanması amacıyla hazırladılar. 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Tecde- Karakavak-Bostanbaşı, Çilesiz Mahalleleri arasında kalan finanslı davranan plan ana kararlarının sürekliliği bütünlüğünü sosyal ve teknik altyapı dengesini sağlayacak şekilde bütün olarak değerlendirilip seyrek yoğunluklu yapılaşma öngörülerek planlanması gerektiğinden komisyonumuzca reddedilmiştir” ifadelerini kaydetti.

Gündem maddeleri arasında yer alan Battalgazi ilçesi, Bostanbaşı Mahallesi 3763 nolu parseldeki 4 katlı tesis binasının kullanım hakkının, 5 yıl süre Yeni Malatyaspor Kulübüne verilmesi ve yıllık kullanım hakkı bedelinin belirlenmesi hakkında Plan ve Bütçe Komisyonu raporu okunarak kabul edildi.

Gündem maddesine ilişkin yapılan açıklamada; “ Dosya içeriğinde yapılan incelemelerde, mülkiyeti Hazineye ait belediyemize tahsisli ilimiz Battalgazi ilçesi Bostanbaşı Mahallesi 3763 parsel numaralı 59.484 metrekarelik yüz ölçümü taşınma planlarından 4 katlı tesis binasının aylık KDV dahil 5.000,00 TL bedelle ve kira bedelinin her yıl yıllık TÜFE (12 aylık ortalama) oranını artırılarak Yeni Malatyaspor kulübünde 5 (Beş) yıllığına kullanım hakkını verilmesi komisyonumuzca uygun görülmüştür” ifadelerine yer verildi.

Meclis toplu fotoğraf çekimiyle son buldu.