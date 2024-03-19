Ağbaba: yerinde dönüşüm yapacağız

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Veli Ağbaba, 31 Mart’ta yapılacak olan Mahalli İdareler Seçimleri kapsamında Yeşilyurt ilçesine bağlı Dilek Mahallesi’nde vatandaşlarla bir araya geldi.

Ağbaba, burada yaptığı konuşmada, hiç kimseyi ayırmadan, herkesi kucaklayarak belediye başkanlığı yapacaklarını söyledi.

“MALATYALILARA HİZMET ETMEYE GELİYORUM”

“Malatya’da sorun ve dert çok” diyen Ağbaba, “Ben partideki görevimi bırakarak belediye başkanı olmaya yani Malatyalılara hizmet etmeye geliyorum. Bunu parken de; ülkücülerin, milliyetçilerin, muhafazakârların, sosyal demokratların, Türklerin, Kürtlerin, solcuların, sağcıların belediye başkanı olacağım. Bu mesele parti meselesi değil memleket meselesidir. Hizmet ederken de bunları göz önünde bulunduracağız” ifadelerini kullandı.

“YERİNDE DÖNÜŞÜM YAPACAĞIZ”

Malatya şehir merkezinin depremde yerle bir olduğunu, ilçelerin büyük yıkım yaşadığını belirten Ağbaba, “Şehir merkezini ve ilçeleri kısa sürede imar edeceğiz. Yerinde dönüşüm yapacağız. Kiracılar ve dar gelirliler için sosyal konut yapacağız. 5 yılda 10 bin konutu kiracılarımıza kazandıracağız, kira öder gibi ev sahibi olacaklar” ifadelerini kullandı.

Belediye olarak tarım ve hayvancılığı destekleyecek projeleri hayata geçireceklerini kaydeden Ağbaba, Tarım Daire Başkanlığını kurarak çiftçi ve hayvan üreticilerine destek vereceklerini söyledi.

“HEP BERABER BU MEMLEKETİ AYAĞA KALDIRACAĞIZ”

Malatya’da herkesi temsil eden bir yapıyı hayata geçireceklerini anlatan Ağbaba, “Biz lafla “Herkesi kucaklayacağız” demiyoruz. Göreve geldiğimizde herkesin kendisini hissedebileceği, herkesi temsil eden bir yapıyı kuracağız. Hep beraber bu memleketi ayağa kaldıracağız” dedi.

“DİLEKLİLERİN YÜKSEK OYUNA TALİBİZ”

Malatya’nın em büyük milliyetçisi olduğunu ifade eden Ağbaba, şunları söyledi:

“Bu şehrin her bireyini seviyorum. Bu şehirde yetişmiş her değeri seviyorum ve sahip çıkıyorum. Bu şehirde yetişmiş sanatçıya, siyasetçiye sağcı, solcu diye bakmam. Malatyalıyı sevdik, sonuna kadarda seveceğiz. Bu mesele bir parti meselesi değil memleket meselesi. Bu seçimlerde cumhurbaşkanı, bakan ya da milletvekili seçmiyorsunuz. Belediye başkanı seçeceksiniz. Dileklilerin yüksek oyuna talibiz.”

Kaynak: BÜLTEN