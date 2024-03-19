Malatya’da bin 700 hak sahibi daha konutlarına kavuştu 

Deprem konutları kura ve teslim törenine katılmak için Malatya’ya gelen Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy tarafından Malatya’da bin 700 hak sahibine konutları teslim edildi. İkizce TOKİ konutları bölgesinde gerçekleştirilen kura çekim ve anahtar teslimi törenine canlı bağlantı ile katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yanı sıra Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Malatya Valisi Ersin Yazıcı’nın, AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Malatya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Selim Pilten, Genel Sekreter Latif Okyay, AK Parti Malatya İl Başkanı Namık Gören, MHP Malatya İl Başkanı Gökhan Gök, AK Parti Malatya Kadın Kolları Başkanı Esin Tanrıverdi, AK Parti Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Sami Er, AK Parti Yeşilyurt Belediye Başkan Adayı İlhan Geçit, il müdürleri, STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Programın açılış konuşmasını yapan Malatya Valisi Ersin Yazıcı, çarşı merkezindeki çalışmaların son hız devam ettiğini kaydetti.

“MALATYA’MIZ ESKİSİNDEN DAHA DA GÜZEL OLACAK”

Malatya’da çarşı merkezinin 1,5 yıl içerisinde ayağa kalkacağını belirten Vali Yazıcı ,

“Saygı değer hanımefendiler ve beyefendiler gördüğünüz gibi bir yıl önce diğer 10 şehirle birlikte çok ağır bir felakete maruz kalan Malatya'mızda binalarımız yükseliyor. Morallerimiz yavaş yavaş düzeliyor. Bir yandan binlerce konutumuzu teslim ederken diğer taraftan da çarşı merkezinde, şehrimizde inşaatlarımız hızla devam ediyor. Çünkü şöyle inanıyoruz çarşımızı ayağa kalktığında Malatya'mızda ayağa kalkmış olacak ve çarşıda da ticari alanlar ve konutlar, Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın yaptığı ihalelerle hızlı bir şekilde devam etmekte. İnşallah 1,5 yıl içerisinde de çarşımız ayağa kalkmış olacak. Bu arada bulunduğumuz bölgede binlerce TOKİ konutumuz yapıldı, yapılıyor. Bir kısmı teslim edildi. Bir kısmı bugün teslim ediliyor. Belli bir bölümü de birkaç ay içerisinde yaz sonuna kadar inşallah bu bölgede İkizce dediğimiz bölgede tüm konutlarımız sizlere teslim edilmiş olacak. Sevgili Malatyalılar, kıymetli hemşehrilerim çok zor günler yaşadık. Çok ağır bir felakete maruz kaldık. Ama şükürler olsun ki devletimizin gücü, büyüklüğü, milletimizin hayırseverliği, kenetlenmesi sayesinde iyiye doğru gidiyoruz. Daha da güzel olacak Malatya’mız eskisinden daha da güzel olacak. 1999’da Düzce depremini yaşamış olarak bir Düzceli olarak şehrimizin eskisinden daha güzel olacağını bir kez daha ifade etmek isterim. Bugün kurada çıkacak konutları alacak hemşehrilerimize şimdiden hayırlı uğurlu olsun diyorum. Güle güle oturun diyorum. İnşallah, Allah yeni afetler göstermeden Malatya'mızı hep birlikte ileriye doğru taşımaya devam edeceğiz. Katılımınızdan dolayı hepinize teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum”

şeklinde konuştu.

“18 BİNE YAKIN İNŞAATIMIZ HIZLA DEVAM EDİYOR”

Daha sonra söz alan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ise, deprem sürecinde çok zor zamanlardan geçildiğini ancak artık yaraların hızla sarılma zamanı olduğunu dile getirerek,

“Malatya’nın çok önemli bir şehir olduğunu söyleyen Bakan Ersoy, “Her bir Malatyalı kardeşime sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Biliyorsunuz 6 Şubat’ta çok büyük bir afetle karşılaştık. Allah bir daha bize böyle büyük afetler yaşatmasın. Bu afet sırasında maalesef b in 256 evladımızı da kaybettik. Allah'tan hepsine rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Malatya'mız çok güzel bir şehir. İlk etapta Selçuklu'nun çok önemli bir şehriydi sonrasında Osmanlı’nın çok önemli bir şehriydi ve şimdi de Cumhuriyet döneminin en önemli şehirlerinden biri. Bu yaşadığımız felaketten sonra biliyorsunuz ben 6 Şubat günü sabah 09.00’da buraya geldim. Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından buranın koordinatör bakanı olarak atandım ve 6 ay boyunca mesaimin çok büyük bir kısmını burada geçirdim. Şimdi de her fırsatta Malatya'ya geliyorum ve o dönemler çok zor dönemlerdi. Ama sizlerle omuz omuza vererek, el ele vererek, kalp kalbe vererek o günlerden bugüne erişebildik. Şimdi artık yaraların hızla sarılma zamanı. Biliyorsunuz geçen ay ilk konut kura çekimleri yapıldı. 6 bin 182 konutun kurası çekildi. Bugün de sizlerin huzurunda, noter huzurunda bin 700 konutumuzun kurası çekildi. 18 bine yakın inşaatımız hızla devam ediyor. Onları da inşallah peyderpey birkaç ay içinde sırası geldikçe kuraları çekilerek teslim süreçlerini başlatacağız”

ifadelerini kullandı.

“ESKİ GÜZEL GÜNLERİNİ TEKRAR ERİŞECEK”

Yılsonuna kadar birçok konutun hak sahibine teslim edileceğini kaydeden Ersoy,

“Devletimiz öncelikli olarak bu depremin yaralarını sarmak için var gücüyle çalışıyor. Bütün hasarlarımız telafi edilip, şehirlerimiz eski günlerine dönene kadar bütün kaynaklarımızla deprem bölgelerini desteklemeye devam edeceğiz. Cumhurbaşkanımız her fırsatta dile getiriyor öncelikli olarak deprem bölgelerimizin hasarlarının telafisi, şehirlerimizin tekrar eski günlerine dönmesi için gerekenlerin yapılması için seferber olacağız, oluyoruz, olmaya da devam edeceğiz. Ama inşallah yılsonuna kadar birçok konutunda teslimi ile başta Malatya'mız olmak üzere depremde ağır hasar almış şehirlerimizin tamamı eski, güzel günlerini tekrar erişecek. Biz de bakanlık olarak Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak, bakanlığımızın sorumluluğundaki kültür varlıklarının yeniden ihyası başta olmak üzere tescilli yapıların restorasyonu, müzelerimizin, kütüphanelerin yeniden ihyası, bu yapılan deprem konut bölgelerindeki yeni kütüphane inşaatlarına hız verdik. İnşallah onları da çok kısa bir sürede öncelikli olarak bu bölgeleri tamamlamak üzere tamamlayıp sizlerin kullanımına açacağız. Bugün bin 700 tane hak sahibinin kuralları çekilecek. Kurada şanslı olanlara şimdiden hayırlı olsun diyorum. Ama merak etmeyin, kalan konutlarımızı da hızlı bir şekilde tamamlayacağız ve onları da hak sahiplerine eriştireceğiz. Bu vesileyle Ramazan’ımızın hayırlara vesile olmasını diliyorum. Hepinize katılımınızdan dolayı teşekkür ediyorum”

diye konuştu.

Anahtar teslim törenine canlı bağlı ile katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malatya’da 858’i konut, 842’si ise köy evi olmak üzere toplam bin 700 konutun hak sahiplerine teslim edileceğini belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ayrıca Malatya Valisi Ersin Yazıcı’ya da hak sahiplerine teslim edilen konutların çevre ve peyzaj düzenlemelerinin de hızla devam ettirilmesi gerektiğini söyledi.

İlk etapta Arapgir ilçesinin kuraları çekilirken ardından Yeşilyurt bölgesinin kuraları çekildi.

Arapgir ilçesinde anahtarlarını teslim alan hak sahipleri çok mutlu olduklarını ifade ederek Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkürlerini ilettiler. Bu kapsamda Arapgir ilçesinde anahtarlarını teslim alan ilk 5 hak sahibinin isimleri şu şekilde;

Yusuf Bayrak

Mehmet Ali Bulut

Gültekin Boztepe

Dursun Düzen

Kemal Cuma Gül