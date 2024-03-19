Hatayspor’da 5 futbolcuya milli davet

Hatayspor’da 5 futbolcu, ülkelerinin milli takımlarına davet edildi.
Trendyol Süper Lig’deki 5 haftalık galibiyet hasretine Samsunspor karşısında 3-0'lık skorla sona veren Hatayspor, 5 futbolcusunu milli takımlara yolladı. Bordo-beyazlı ekipte Visar Bekaj (Kosova), Rigoberto Rivas (Honduras), Dele Bashiru (Nijerya), Renat Dadashov (Azerbaycan) ve Ömer Faruk Beyaz (Ümit Milli Takım) milli takımlarından davet alan futbolcular oldu.
Hatayspor da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla oyuncularına başarılar diledi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.