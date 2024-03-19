Son Dakika! Şehidin var Türkiye!

Millî Savunma Bakanlığı Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bir kahraman askerin şehit olduğunu açıkladı.
Millî Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 1 askerin şehit olduğunu, 4 askerin ise yaralandığını açıkladı.
MSB'den yazılı açıklamaya göre, bölücü terör örgütü mensupları tarafından Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde sızma ve saldırı girişiminde 1 asker şehit oldu, 4 asker ise yaralandı. Yaralanan askerler hastanelere sevk edilerek tedavilerine başlanıldı.
6 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
Ayrıca açıklamada, bölücü terör örgütü mensupları ile sağlanan temasta ilk belirlemelere göre 6 teröristin de etkisiz hale getirildiği belirtilerek bölgede operasyonların devam ettiği bildirildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.