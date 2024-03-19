Lokantalarda İftar yapmak da lüks oldu işte maliyet tablosu

Ramazan aylarının olmazsa olmazlarından biride eş ve dostlarla ya da ailece restoran ve lokantalarda iftar yapmaktır. Ancak bu yıl gerek enflasyondaki artış gerekse de temel gıda maddelerindeki fiyat artışı artık restoranlarda da iftar yapmayı lüks hale getirdi.

Hem esnaflar hem de vatandaşlar fiyat artışından şikayet ederken Malatya Lokantacılar ve Kebapçılar Odası Başkanı Murat Keskin, lokantacı esnaflarının yaşadıkları sorun ve sıkıntılar hakkında BUSABAH’a önemli açıklamalarda bulundu.

“İSTEDİKLERİ GİBİ HİZMET SUNAMIYORLAR”

Esnafların konteynerlerde istedikleri gibi hizmet sunamadıklarını söyleyen Murat Keskin,

“Herkes kendi bütçesine göre olan restoran ve lokantalara gidiyor. Her yerde farklı fiyatlar var ama bu fiyat farklılıklarının nedeni sunulan hizmet. Ayrıca eski iftarlar da yoktur. Depremden sonra birçok lokantacı esnafımız konteynırda hizmet vermeye başladı. Buralarda da istedikleri gibi hizmet sunamıyorlar”

şeklinde konuştu.

“400 LİRADAN BAŞLIYOR”

İftar menülerindeki fiyat artışına değinen Keskin,

“Geçen yıl ile bu yıl arasında iftar menülerinde yüzde 150 oranında bir artış var. Geçen yıl 250 liraya istediğiniz yerde iftar yapabilirken şu an en ucuz 400 liradan başlıyor. Fiyatlarda artış var ama bir bu kadar da iş kaybımız var. Malatya’da bir an önce çarşının ve iş yerlerinin yapılması lazım ki esnaflarımız bir an önce iş yerlerine geçebilsinler. Çünkü gerçekten konteynerlerde bu iş yürütülemiyor. İş oluyor ama istediğiniz gibi olmuyor. 20 metrekarelik bir alanda ne yapabilirsiniz. Aynı zamanda et fiyatlarındaki artış çok fazla. Et, iftar menülerinde olmazsa olmazlardan biri. Aynı zamanda sadece et değil etin haricindeki birçok üründe de ciddi oranda fiyat artışı var”

ifadelerine yer verdi.

Hem fiyatların yüksek hem de müşterilerin olmadığına dikkat çeken Keskin,

“Çok ciddi oranda bir enflasyon var. Aldığın bir ürünü ertesi gün aynı fiyattan alamıyorsun. Şu oramda acilen enflasyonun düşürülmesi lazım. Aksi takdirde alım gücü düşer. Hem fiyatlar yüksek hem de müşteri yok”

dedi.

Menü içeriğine ve restoranlara göre fiyatlar değişse de Malatya’da, hurma, salatalık-domates söğüş, muska böreği, kızarmış içle köfte, humus, yayla çorbası, çökertme, mevsim salatası ve cevizli baklavadan oluşan iftar menüsü 550 TL iken; çorba, tatlı, 5 çeşit meze ve bir porsiyon ızgaradan oluşan iftar menüsü ise 250 TL.