Büyükşehir meclisi 4’üncü kez toplandı

Bir önceki birleşimde alınan karar özetlerinin ve mazeret dilekçelerinin okunmasının ardından gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

Gündem maddeleri arasında yer alan Battalgazi ilçesi, Bahçebaşı Mahallesi 173 ada 3 nolu parsel ve çevresinde uygulamada yaşanan sıkıntıların giderilmesine yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak oy birliği ile kabul edildi.

Gündem maddesine ilişkin yapılan açıklamada; “Dosya içeriğinde yapılan incelemelerde, Malatya İli, Battalgazi İlçesi Bahçebaşı Mahallesi 173 ada 3 nolu parsel, 608 ada 1 nolu ve 174 ada 25 nolu parseller ve çevresinde; uygulamada yaşanılan sıkıntıların giderilmesi, imar yollarının açılarak kent içi ulaşım sürdürülebilirliğinin sağlanması ve erişilebilirliğin artırılması, alan kullanım kararlarının etkin verimli kullanılmasının sağlanması amacıyla bahse konu parseller ve çevresinde Rekreasyon alanı, Ticaret+Konut Alanı ve Park Alanı, fonksiyonlarının düzenlenmesine ilişkin hazırlanmış olan 1/5000 ölçekli nazım imar planı deişikliği komisyonumuzca uygun görülmüştür” ifadelerine yer verildi.

Gündem maddeleri arasında yer alan Battalgazi ilçesi, Sancaktar Mahallesi 3199 ada 2 nolu parsele Özel Sosyal Tesis Alanı fonksiyonu verilmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak oy birliği iğle kabul edildi. Gündem maddesine ilişkin yapılan açıklamada; “Dosya içeriğinde yapılan incelemelerde Battalgazi İlçesi Sancaktar Mahallesi 3199 ada 2 numaralı parsele bölgenin sosyal tesis ihtiyacına katkıda bulunması için Özel Sosyal Tesis Alanı fonksiyonu verilmesini içeren ve değer artış payına tabi olan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği; şehircilik ilkeleri ve planlama teknikleri açısından değerlendirilerek komisyonumuzca uygun görülmüştür” ifadelerine yer verildi.

Gündem maddelerinin görüşülmesinin ardından 18 Mart Çanakkale Zaferi’ne ilişkin bir açıklama yapan Malatya Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkan Vekili Selim Pilten, “Bugün aynı zamanda 18 Mart 1915 Çanakkale Zaferinin de yıldönümü, şanlı tarihimizin en büyük zaferlerinden biri olan Çanakkale Zaferinde şehit olanları rahmet ve minnetle anıyorum” şeklinde konuştu.

Gündemin 16’ncı maddesi İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilirken, Büyükşehir Belediye Meclisi mart ayı 5. birleşiminin ise 19 Mart 2024 Salı günü saat 14.00’te yapılmasına karar verildi.