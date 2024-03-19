Türkiye’yi ve Malatya’yı bekleyen tehlike

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Çiftçilere verilen desteklerin düzenlenmesini talep eden Arguvan Ziraat Odası Başkanı Turan Aslantürk, çiftçilerin mağduriyetine değindi. Gelecekte Türkiye ve Malatya’yı bekleyen tehlikeyi de açıklayarak, genç nüfusun köyden kente göç ettiğini ifade eden Aslantürk, “Gençleriz köylerde kalmadı. Genç nüfusun bağa, bahçeye, tarlaya özendirilmesi için mutlaka desteklerin yapılması gerekiyor. Ülkemizin geleceği, tarımsal geleceğimiz, soframızda tarımsal ürün görmemiz için mutlaka genç çiftçilerimize destek vermemiz gerekiyor” dedi.

Arguvan Ziraat Odası Başkanı Turan Aslantürk, başta Arguvan çiftçileri olmak üzere, Malatya’da genelinde çiftçilik yapanların içinde bulunduğu durumu anlattı. Başta gübre, mazot desteğinin az olduğundan yakınan Aslantürk, genç nüfusun göç etmesini engellenmesi gerektiğine dikkat çekerek önemli açıklamalarda bulundu.

Devlet tarafından ilaç desteğinin verilmediğine dikkat çeken Aslantürk, mazot ve gübre desteğinin de çiftçilerin istedikleri ölçüde olmadığını söyledi.

“ÇİFTÇİLER DESTEKLERDEN MEMNUN DEĞİLLER”

Gübre ve mazot desteklerinin tekrar güncellenmesi gerektiğini ifade eden Aslantürk,

“Destek miktarlarının belirlendiği zamanki gübre ve mazot fiyatı o günün fiyatında kalmadı ve çok yükseldi. Bundan dolayı da çiftçiler verilen mazot ve gübre desteğinden memnun değiller. Bu desteğin tekrar düzenlenmesini istiyoruz. Bu destek miktarlarının yükseltilmesini talep ediyoruz. Çiftçilerimizi ayakta tutmamız gerekiyor ki, tarlada, bahçede kalsınlar. Ülkemizin gıda ihtiyacını karşılanması, dışa bağımlılığın azalması için çiftçilerimizi tarlalarında tutulması gerekiyor. Dolayısıyla destek miktarlarının tekrar revize edilmesi gerektiğini düşünüyorum”

şeklinde konuştu.

“BİR ÇİFTÇİNİN İLAÇ GİDERİ ÇOK FAZLA”

Kayısı üreticilerine ilaç desteği verilmesi gerektiğini de söyleyen Aslantürk,

“Kayısı bahçesi olan çiftçilerimiz var. Çünkü Malatya’mız kayısısıyla ünlü bir şehir. Çiftçilerimize kayısı ilacı desteği verilmesi konusunda bir adım atılmalı. 2 dönüm bir kayısı bahçesi olan bir çiftçinin ilaç gideri çok fazla. Bu da bahçenin büyüklüğüne göre de değişiyor. Çiftçilerimiz ilaç parasının altında kalkacak gibi değiller. Bununla beraber ekstra girdiler de oluyor. Çiftçilerimize mazot ve gübre desteğiyle birlikte ilaç desteği de verilse çok iyi olur”

ifadelerini kullandı.

“ÇİFTÇİLERİMİZ, ÜRETİCİLERİMİZ SON SAFLARDA YER ALIYOR”

Çiftçilere hiç değer verilmediğini öne süren Aslantürk,

“Ülkemizde çiftçilere değer verilmiyor. Sanayiciler başta olmak üzere diğer iş kollarına değer, destek veriliyor, ama çiftçiye hiçbir şey yok. Çiftçi hakir görülüyor, küçük görülüyor. Çiftçi gözden çıkartılmış. Halbuki biz çiftçinin ve ürettiği gıdaların önemini pandemide de gördük, depremde de. Nasıl ki bu hayatta sağlıkçılar olmazsa olmaz ise çiftçilerimiz de olmazsa olmaz. Ne yazık ki çiftçilerimizi ön saflarda görmemiz gerekirken, çiftçilerimiz, üreticilerimiz son saflarda yer alıyor. Çiftçilerimize, üreticilerimize hiç değer vermiyoruz. Bunun da hükümetimizin, idarecilerimizin eksikliği diye düşünüyorum”

diye konuştu.

“BİZ TARIMI BU ŞEKİLDE BÜYÜTEMİYORUZ”

Tohum dağıtımıyla tarımın gelişmeyeceğini belirten Aslantürk,

“Hububat ekim ayında ekildi. Bu yıl ekilmeyen arazilerimiz de oldu. Arazilerimizin yüzde 100’ü ekilmedi. Hatta Tarım ve Orman İl Müdürlüğümüzün bir projesi kapsamında yüzde 75’i hibeli nohut tohumu başvurusu yapıldı. Dağıtımı da yapılacak. Tarım ve Orman İl ve ilçe müdürümüzün çalışmaları çok iyi. Ama sadece tohum dağıtmayla yeterli olmaz. Biz tarımı bu şekilde büyütemiyoruz. Daha farklı şeylerin de yapılması gerekiyor. Çiftçilerimizi daha da bilinçlendirmemiz lazım, onları daha çok desteklememiz gerek, geleceklerini görmeleri için engelleri kaldırmamız lazım”

dedi.

“PROJELER MAALESEF KÂĞITTA KALIYOR”

Genç çiftçilerin tarlada tutulması gerektiğine dikkat çeken Aslantürk,

“Genç çiftçilerimizi bağında, bahçesinde, tarlasında tutmamız gerekiyor. Genç çiftçilerimizi üretime yönlendirmemiz gerekiyor. Tarım ve Orman Bakanlığımızda projeler var ama kırsal kesimdeki çiftçilerimiz bu projelerin hiçbirinden faydalanamıyor. Ama kâğıt üzerinde bakıldığında ‘Şunu, bunu verdik’ deniyor. Ben hem çiftçiyim hem de halkın içindeyim bahsedilen projeler maalesef kâğıt üzerinde kalıyor. Çiftçilerimizi özellikle genç çiftçilerimizi bağa, bahçeye, tarlaya yönlendiremiyoruz. Bu da önümüzdeki yıllarda çiftçiliğin bitmesine neden olacak ve tarımsal getirinin daha da düşmesine neden olacak. Gençlerimiz şehirlere göç ediyor. Zaten en büyük korkumuz da bu. Kırsalda genç çiftçi kalmıyor”

açıklamasında bulundu.

“70-80 YAŞINDAKİ BİRİSİ DAHA NE KADAR ÇİFTÇİLİK YAPABİLİR?”

“Bütün çiftçilerin yaşı 50 ve üzeri” diyen Aslantürk, şunları kaydetti:

“Çiftçilerimizin yaş ortalamasının yüzde 50’si 50 yaşında, diğer yüzde 50’si ise 60 ve üzeri. 70-80 yaşındaki bir çiftçi daha ne kadar çiftçilik yapabilir ki? Bu yaş grubu ne tarlada çalışabilir ne de bahçede. Sadece kırsalda, köylerde bu yaş grubu var. Gençleriz köylerde kalmadı. Genç nüfusun bağa, bahçeye, tarlaya özendirilmesi için mutlaka desteklerin yapılması gerekiyor. Önceliğimiz bu olmalı. Birinci önceliğimiz genç çiftçilerimizi özendirecek desteklerin verilmesidir. Evlilik çağında olan gençlerimizi göz ardı etmemeliyiz. Özellikle kadın çiftçilerimizin sigortasında bir düzenleme yapmalıyız ki, bu çiftçilerimiz bir şekilde arazilerini, tarlasının başında kalsınlar. Ülkemizin geleceği, tarımsal geleceğimiz, soframızda tarımsal ürün görmemiz için mutlaka genç çiftçilerimize destek vermemiz gerekiyor.”