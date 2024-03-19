Kızılay’ın kan stoku tükendi Dışarıdan kan getiriliyor

Depremlerle azalan kan bağışı, kış mevsimiyle e durma, Ramazan ayıyla birlikte de tamamen bitme noktasına geldi. Malatya’nın her gün 200 ünite kana ihtiyacı olduğunu dile getiren ve şehirde günlük ancak 50 ünite kan alabildiklerini dile getiren Türk Kızılay'ı Güney Batı Anadolu Bölge Kan Merkezi Müdürü Dr. Serdar Ucuz, Malatya’ya dışardan kan desteği aldıklarını belirterek, “Tüm halkımızı biraz daha kan bağışında hassasiyet göstermelerini arzuluyoruz.Ramazan ayındayız, hayat kurtarmak kadar değerli bir şey yok” dedi.

Malatya’da kan stokları tamamen bitme noktasına geldi. Depremlerden sonra büyük bir darbe alan ve kış ayıyla azalan kan stoku, Ramazan ayıyla birlikte tamamen can çekişiyor. Malatyalı vatandaşların kan bağışında bulunmaması durumunda hastanelerde gerçekleştirilen ameliyatların durma noktasına geleceği tahmin edilirken, BUSABAH Medya’ya konuşan Türk Kızılay'ı Güney Batı Anadolu Bölge Kan Merkezi Müdürü Dr. Serdar Ucuz, önemli açıklamalarda bulundu.

Kış aylarında kan bağışlarının düştüğünü anımsatan Türk Kızılay'ı Güney Batı Anadolu Bölge Kan Merkezi Müdürü Dr. Serdar Ucuz, Ramazan ayında ise bu düşüşün daha da artığına dikkat çekti.

“ÇALIŞMAYA DEVAM EDİYORUZ”

Kalabalık olan yerlerde ekipler oluşturduklarını dile getiren Dr. Ucuz,

“Ramazan ayındayız ve kan bağışları çok düştü. Şu anda hastalarımızın kan ihtiyacını karşılamakta oldukça zorlanıyoruz. Özellikle Ramazan ayında olduğumuzdan dolayı yine gündüz çalışmalarımız devam ediyor. Merkezdeki İl Sağlık Müdürlüğünün yerindeki kan alma birimimiz akşam saat 10.00’a kadar açık. Bunun dışında hem hafta sonu hem hafta içi insanların sıkça gelip gittiği yer diye alışveriş merkezinde çalışıyoruz. Alışveriş merkezi kapandıktan sonra bile bizler orada çalışmaya devam ediyoruz. Öte yandan hastanelerde, camilerde ekiplerimiz var. Teravih namazından sonra insanlarımızdan kan almaya çalışıyoruz. Yeni planlar yaptık, yurtlara gidip kan bağışı alacağız”

şeklinde konuştu.

“HASSASİYET DÜŞTÜ”

“Maalesef kan bağışı oldukça düşük. Bu nedenle halkımızın teveccühü bekliyoruz. Bizlere gelip kan bağışı yapmalarını istiyoruz” diyen Dr. Ucuz,

“Ramazan ayında kan bağışlama insanlar için herhangi bir sıkıntı oluşturmaz. Kan veren bir bağışçı ertesi gün rahatlıkla orunu tutabilir, bunda herhangi bir sıkıntı yok. Aslında oruçlu birisi bile kan bağışında bulunabilir, kan vermek orucu bozmuyor. Bunun için özellikle iftardan sonra birimlerimiz açık, internet sitemize girip o gün nerede bulunduğumuzu görebilirler. Biz vatandaşlarımızın biz ulaşıp kan bağışında bulunmaları noktasında biraz hassasiyet bekliyoruz. Galiba bu dönemde biraz hassasiyetimiz düştü”

diye konuştu.

“KAN BAĞIŞI ÇOK KOLAY”

Kan bağışının çok kolay olduğunu söyleyen Dr. Ucuz,

“Bu işlem yaklaşık 15 dakika sürüyor ve çok kolay. Bağışçılarımız geldiğinde 33 soruluk bir form dolduruyorlar. Formu doldurduktan sonra bağışçımızın hızlıca tansiyonuna ve kan değerlerine bakıyoruz. Herhangi bir sıkıntı yoksa doktor muayenesine geçiyor, doktor muayenesinde bağışçımızın kan bağışına uygunluğu tespit edilirse 4 ila 7 dakikada kan bağışı sürüyor. Toplamda 15 dakikamızı ayırdığımızda 3 kişinin hayatını kurtarıyoruz”

dedi.

“VERİLEN HER ÜNİTE KAN BİR HASTAYA GİDİYOR”

Şu andaki kan stokunun hangi seviyede olduğunu ifade ede Dr. Ucuz, şunları kaydetti:

“Şu anda kan stoklarımız oldukça kötü durumda. Diğer bölgelerden kan desteği almaya çalışıyoruz. Şu anda Malatya’ya kan dışarıdan geliyor. Deprem sonrasında maalesef ciddi anlamda kan bağışında bulunma oranı düştü. Bunun için bizler genelde kalabalık olan yerlerde olmaya çalışıyoruz. Eski Belediye Meydanı, Yeni Caminin yanı, İl Sağlık Müdürlüğünün yanı çok kalabalıktı. Şimdi o kalabalık da azaldı. Kan bağışına olan ilgi de azaldı ama verilen her ünite kan bir hastaya gidiyor. Bunu daima aklımızda tutmamız gerekiyor. Bizim bağışlamadığımız, vermediğimiz her ünite kan bir hastanın hayatını kaybetmesine neden olabilir. Önceden Malatya’da 200 ünite kan alıyorduk, şu anda bu sayı 50 üniteye kadar düştü. Malatya’nın ise günlük kan ihtiyacı ise günlük 200 ünite. Bu nedenle tüm halkımızı biraz daha kan bağışında hassasiyet göstermelerini arzuluyoruz. Ramazan ayındayız, hayat kurtarmak kadar değerli bir şey yok. Tüm vatandaşlarımızı kan bağışında bulunmaya davet ediyoruz.”