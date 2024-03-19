Canlı Yayın! Beklenen gün geldi! İkizce’de TOKİ konut kuraları başladı

Malatya’da hak sahiplerinin merakla beklediği kura çekimleri başladı. Malatya'daki TOKİ evlerinin teslimatı için kuralar Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy öncülüğünce başladı. Malatya TOKİ Kura sonuçları linki haberimizde..

KAÇ KONUT TESLİM EDİLECEK?

Malatya’da toplam bin 700 konutun bugün gerçekleştirilecek olan kura çekimiyle teslim edilmesi beklenirken, teslim edilecek olan konutların çoğunun İkizce TOKİ konutlarından olacağı gelen bilgiler arasında.

Malatya’da bin 700 kadar konutun bu kura çekiminde teslim edilmesi bekleniyor. Konutların çoğu İkizce TOKİ’lerden olacak. Battalgazi için kura çekiminin olmayacağı ifade ediliyor.

Malatya'da TOKİ konutlarının ikinci etabı olan bin 700 konutun teslimatı başladı.

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Malatya’da hak sahiplerinin merakla beklediği kura çekimleri başladı. Malatya'daki TOKİ evlerinin ilk teslimatı için kuralar Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy öncülüğünce başladı.

KURA SONUCU SORGULAMA LİSTESİNE NASIL ULAŞILABİLİR?

Bugün yapılacak olan kur çekiminin ardından sonuçlar e-Devlet üzerinden erişime açılacak. https://www.turkiye.gov.tr/afad-hak-sahipligi-kura-sonucu-sorgulama sayfasından sonuçlar öğrenilebilecek.