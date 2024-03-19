19 Mar 2024 - 13:32- Gündem G:

Canlı Yayın! Beklenen gün geldi! İkizce’de TOKİ konut kuraları başladı

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Malatya’da geçtiğimiz Şubat ayında 23 bin 527 konutun ilk etabı olan 6 bin 181 konutun kuraları İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın öncülüğünde gerçekleştirilmişti. Bugün Malatya, Hatay, Adıyaman, Kahramanmaraş illerinde kura çekimleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın butona basması ile gerçekleştiriliyor.

Canlı Yayın! Beklenen gün geldi! İkizce’de TOKİ konut kuraları başladı
Canlı Yayın! Beklenen gün geldi! İkizce’de TOKİ konut kuraları başladı
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Malatya’da hak sahiplerinin merakla beklediği kura çekimleri başladı. Malatya'daki TOKİ evlerinin teslimatı için kuralar Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy öncülüğünce başladı. Malatya TOKİ Kura sonuçları linki haberimizde..

KAÇ KONUT TESLİM EDİLECEK?

Malatya’da toplam bin 700 konutun bugün gerçekleştirilecek olan kura çekimiyle teslim edilmesi beklenirken, teslim edilecek olan konutların çoğunun İkizce TOKİ konutlarından olacağı gelen bilgiler arasında.

Canlı Yayın! Beklenen gün geldi! İkizce’de TOKİ konut kuraları başladı

Malatya’da bin 700 kadar konutun bu kura çekiminde teslim edilmesi bekleniyor. Konutların çoğu İkizce TOKİ’lerden olacak. Battalgazi için kura çekiminin olmayacağı ifade ediliyor.

Malatya'da TOKİ konutlarının ikinci etabı olan bin 700 konutun teslimatı başladı.

Canlı Yayın! Beklenen gün geldi! İkizce’de TOKİ konut kuraları başladı

AFAD MALATYA KURA SONUÇLARI CANLI YAYIN İÇİN TIKLAYIN...

Malatya’da hak sahiplerinin merakla beklediği kura çekimleri başladı. Malatya'daki TOKİ evlerinin ilk teslimatı için kuralar Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy öncülüğünce başladı.
Canlı Yayın! Beklenen gün geldi! İkizce’de TOKİ konut kuraları başladı

KURA SONUCU SORGULAMA LİSTESİNE NASIL ULAŞILABİLİR?

Bugün yapılacak olan kur çekiminin ardından sonuçlar e-Devlet üzerinden erişime açılacak. https://www.turkiye.gov.tr/afad-hak-sahipligi-kura-sonucu-sorgulama sayfasından sonuçlar öğrenilebilecek.

Kura sonuçları için tıklayınız

 
 
 
 
 
 
 

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19 Mar 2024 - 13:32 Malatya- Gündem

Mahreç  Besime Güner

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