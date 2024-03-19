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Nevşehir ve Aksaray’da saatler süreceği açıklandı

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Elektrik sağlayıcıları tarafından Nevşehir’de ve Aksaray’da işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. Bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi. İşte Nevşehir’de ve Aksaray’da yaşanacak elektrik kesintisi listesi! Detaylar haberimizde…

Nevşehir ve Aksaray’da saatler süreceği açıklandı mask
Nevşehir ve Aksaray’da saatler süreceği açıklandı
Nevşehir ve Aksaray’da saatler süreceği açıklandı
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Elektrik sağlayıcıları tarafından Nevşehir’de ve Aksaray’da işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. Bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi. İşte Nevşehir’de ve Aksaray’da yaşanacak elektrik kesintisi listesi! Detaylar haberimizde…

Nevşehir ve Aksaray’da saatler süreceği açıklandı

MEDAŞ Nevşehir’de ve Aksaray’da bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu açıklamaya göre Niğde’de:

“Yarın 09.30-12.30 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Karacaşar Mahallesi, Karavezir Mahallesi bölgelerine,

Yarın 14.00-18.00 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Göreme Beldesi, Aydınlı-Orta Mahallesi bölgelerine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.

Nevşehir ve Aksaray’da saatler süreceği açıklandı

MEDAŞ Aksaray’da bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu açıklamaya göre Aksaray’da:

“Yarın 10.00-11.30 saatleri arasında Eskil ilçesine bağlı Celil Köyü, Celil Kümesi Mevkii, Çukuryurt Köyü, Çukuryurt Kümesi Mevkii, Çulfa Mahallesi, Filikçi Köyü bölgelerine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.

Nevşehir ve Aksaray’da saatler süreceği açıklandı

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19 Mar 2024 - 12:35 - Gündem

Mahreç  Türkan Yıldız Kaya

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