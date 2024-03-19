Nevşehir ve Aksaray’da saatler süreceği açıklandı

Elektrik sağlayıcıları tarafından Nevşehir’de ve Aksaray’da işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. Bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi. İşte Nevşehir’de ve Aksaray’da yaşanacak elektrik kesintisi listesi! Detaylar haberimizde…
MEDAŞ Nevşehir’de ve Aksaray’da bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu açıklamaya göre Niğde’de:
“Yarın 09.30-12.30 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Karacaşar Mahallesi, Karavezir Mahallesi bölgelerine,
Yarın 14.00-18.00 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Göreme Beldesi, Aydınlı-Orta Mahallesi bölgelerine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.
MEDAŞ Aksaray’da bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu açıklamaya göre Aksaray’da:
“Yarın 10.00-11.30 saatleri arasında Eskil ilçesine bağlı Celil Köyü, Celil Kümesi Mevkii, Çukuryurt Köyü, Çukuryurt Kümesi Mevkii, Çulfa Mahallesi, Filikçi Köyü bölgelerine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.