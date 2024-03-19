- Gündem

Edirne’de 1 Tekirdağ’da 2 ilçe etkilenecek

ABONE OL Google News Sayfamız

Trakya Elektrik Dağıtım AŞ. (TREDAŞ) tarafından Edirne’de ve Tekirdağ’da işletme, yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. TREDAŞ Edirne’nin ve Tekirdağ’ın bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Verilen bilgilere göre bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi. 

Edirne’de 1 Tekirdağ’da 2 ilçe etkilenecek mask
Edirne’de 1 Tekirdağ’da 2 ilçe etkilenecek
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Trakya Elektrik Dağıtım AŞ. (TREDAŞ) tarafından Edirne’de ve Tekirdağ’da işletme, yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. TREDAŞ Edirne’nin ve Tekirdağ’ın bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Verilen bilgilere göre bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi. 

Edirne’de 1 Tekirdağ’da 2 ilçe etkilenecek

TREDAŞ Edirne’nin ve Tekirdağ’ın bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu açıklamaya göre Edirne’de:

“Yarın 09.00-18.00 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Üyüklütatar Köyü bölgesine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.

Edirne’de 1 Tekirdağ’da 2 ilçe etkilenecek

TREDAŞ Edirne’nin ve Tekirdağ’ın bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu açıklamaya göre Tekirdağ’da:    

“Yarın 09.00-14.00 saatleri arasında Saray ilçesine bağlı Cumhuriyet, Merkez bölgelerine,

Yarın 09.00-11.00 saatleri arasında Kapaklı ilçesine bağlı Merkez, Cumhuriyet bölgelerine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.

 
 

# Trakya Elektrik Dağıtım, son dakika, son dakika Trakya Elektrik Dağıtım, Elektrik kesintisi, tekirdağ elektrik kesintisi, edirne elektrik kesintisi, son dakika elektrik kesintisi

19 Mar 2024 - 12:33 - Gündem

Mahreç  Türkan Yıldız Kaya

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL