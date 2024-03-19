- Asayiş

Malatya’da horozlar kavgayı bıraktı Horoz dövüştürenlere ceza yağdı

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Malatya’nın Battalgazi ilçesinde horoz dövüştürdüğü ve kumar oynadıkları belirlenen 11 kişiye 72 bin 257 lira ceza uygulandı. Malatya’da, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Battalgazi ilçesi tarihinde Alacakapı Mahallesi’nde horoz dövüşü yapıldığının tespit edilmesi üzerine operasyon düzenledi.

Malatya’da horozlar kavgayı bıraktı Horoz dövüştürenlere ceza yağdı mask
Malatya’da horozlar kavgayı bıraktı Horoz dövüştürenlere ceza yağdı
Malatya’da horozlar kavgayı bıraktı Horoz dövüştürenlere ceza yağdı
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Malatya’nın Battalgazi ilçesinde horoz dövüştürdüğü ve kumar oynadıkları belirlenen 11 kişiye 72 bin 257 lira ceza uygulandı. Malatya’da, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Battalgazi ilçesi tarihinde Alacakapı Mahallesi’nde horoz dövüşü yapıldığının tespit edilmesi üzerine operasyon düzenledi.

Malatya’da horozlar kavgayı bıraktı Horoz dövüştürenlere ceza yağdı

Düzenlenen operasyonda bir horoz dövüştürmek için yapılmış ring, 3 canlı hayvan taşıma çantası, bir tartı, 4 Hint horozu ele geçirildi. Operasyonda horoz dövüşü yaptırdıkları belirlenen 2 kişiye 14 bin 432 TL kumar oynadıkları tespit edilen 9 kişiye ise 57 bin 825 TL genel toplamda 72 bin 257 TL idari para cezası uygulandı.

Malatya’da horozlar kavgayı bıraktı Horoz dövüştürenlere ceza yağdı

Operasyonda ayrıca 2 şahıs hakkında kumar oynanması için yer ve imkân sağladıkları gerekçesiyle işlem başlatıldı.

Malatya’da horozlar kavgayı bıraktı Horoz dövüştürenlere ceza yağdı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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19 Mar 2024 - 12:29 Malatya- Asayiş

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