Malatya’da horozlar kavgayı bıraktı Horoz dövüştürenlere ceza yağdı

Malatya’nın Battalgazi ilçesinde horoz dövüştürdüğü ve kumar oynadıkları belirlenen 11 kişiye 72 bin 257 lira ceza uygulandı. Malatya’da, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Battalgazi ilçesi tarihinde Alacakapı Mahallesi’nde horoz dövüşü yapıldığının tespit edilmesi üzerine operasyon düzenledi.

Düzenlenen operasyonda bir horoz dövüştürmek için yapılmış ring, 3 canlı hayvan taşıma çantası, bir tartı, 4 Hint horozu ele geçirildi. Operasyonda horoz dövüşü yaptırdıkları belirlenen 2 kişiye 14 bin 432 TL kumar oynadıkları tespit edilen 9 kişiye ise 57 bin 825 TL genel toplamda 72 bin 257 TL idari para cezası uygulandı.

Operasyonda ayrıca 2 şahıs hakkında kumar oynanması için yer ve imkân sağladıkları gerekçesiyle işlem başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı