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Bir uyarı da Siirt için geldi

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Dicle Elektrik Dağıtım AŞ. (DEDAŞ) tarafından Siirt’te işletme, yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. DEDAŞ Siirt’in bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Verilen bilgilere göre bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi.

Bir uyarı da Siirt için geldi mask
Bir uyarı da Siirt için geldi
Bir uyarı da Siirt için geldi
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Dicle Elektrik Dağıtım AŞ. (DEDAŞ) tarafından Siirt’te işletme, yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. DEDAŞ Siirt’in bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Verilen bilgilere göre bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi.

Bir uyarı da Siirt için geldi

DEDAŞ Siirt’in bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu açıklamaya göre Siirt’te:

Bir uyarı da Siirt için geldi

“Yarın 07.00-17.00 saatleri arasında Şirvan ilçesine bağlı Kırtepe, Küfre, Karayel, Kasımlı, İkizler, Hörgüç, Ayranlı, Kömürlü, Sivrikavak, Bayındır, Kumlu, Boylu, Yelken, Küfre, Çayağzı bölgelerine,

Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Doluharman, Barış, Çeltiksuyu, Savaş, Karabıyık, Yelkesen, Ekinyolu, Çimencik, Yokuşlu, Bağgöze, Bozkuş, Karadayılar, Ilıca, Kaşıkyayla, Sevindik, Duaf bölgelerine,

Bir uyarı da Siirt için geldi

Yarın 09.00-16.00 saatleri arasında Pervari ilçesine bağlı Yukarıayvalıbağ, Ormandalı, Güzelbağ, Düğüncüler, Sarıyaprak, Doğanköy, Karamik, Yapraktepe, Gözlükuyu, Karadayı bölgelerine,

Yarın 09.00-18.00 saatleri arasında Kurtalan ilçesine bağlı Yeni, Bölüktepe, Yapılar, Tütün, Tosunbağı, Karabağ, Çeşmeli, Pınarlı, Aydıncık, Tepecik bölgelerine,

Yarın 09.00-16.00 saatleri arasında Eruh ilçesine bağlı Sarıgül bölgelerine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.

Bir uyarı da Siirt için geldi
 

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19 Mar 2024 - 12:16 Siirt- Gündem

Mahreç  Besime Güner

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