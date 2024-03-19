Şanlıurfa’da Ceylanpınar Eyyübiye Halfeti Harran Siverek Suruç ve Viranşehir etkilenecek!

DEDAŞ Şanlıurfa’nın bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu açıklamaya göre Şanlıurfa’da:
“Yarın 10.00-16.30 saatleri arasında Akçakale ilçesine bağlı Bulutlu, Pekmezli, Büyüktaş, Saide, Damlasu, Gözcü, Doğukonacık, Damlasu, Aydıncık, Tüccariye, Üçdirek bölgelerine,
Yarın 09.30-15.00 saatleri arasında Birecik ilçesine bağlı Saha bölgesine,
Yarın 09.00-15.00 saatleri arasında Bozova ilçesine bağlı Karaca, Çatak, Tatarhüyük, Yaslıca bölgelerine,
Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Ceylanpınar ilçesine bağlı Muratlı, Tekinler, Yukarıkarataş, Akbulut, Aşağıkarataş, Ensar, Turgut Özal, Seydo Atilla, Fatih Sultan Mehmet, Bahçelievler, Özbek, Yenişehir, Mehmet Akif Ersoy, Cumhuriyet, Adnan Menderes, 15 Temmuz, Ulucami, Mehmet Akif Ersoy, Cumhuriyet bölgelerine,
Yarın 08.30-16.30 saatleri arasında Eyyübiye ilçesine bağlı Gümüşören, Kubacık, Gözeller, Ulucanlar, Nadire, Akdilek, Keçikıran, Sağlık, Başören, Karaman, Selman, Horozköy, Kınalı, Yardımcı, Güneş, Mutluca, Mamuca, Büyükotluca, Aşağıkoçlu, Kubacık, Gözeller, Ulucanlar, Sağlık, Başören, Horozköy, Kınalı, Yardımcı, Mutluca, Mamuca, Osmanlı, Hayati Harrani, Süleymanşah bölgelerine,
Yarın 09.00-16.00 saatleri arasında Halfeti ilçesine bağlı Karaotlak, Argaç, Siyahgül, Dutluca, Fıstıközü, Sütveren, Özmüş, Argıl, Fırat, Cumhuriyet, Yeşilözen, Yukarıgöklü, Bitek, Narlık, Yeni bölgesine,
Yarın 12.00-14.00 saatleri arasında Haliliye ilçesine bağlı Mehmetçik, Karsıyaka, Aktaş, Mağaracık, Çiçektepesi, İncirli, Taşlıca, Keremli, Bakımlı, Çamlıdere, Karatepe, Gülveren, Eyyüp Nebi, Asya, Sancaktar, Sırrın, Konuklu, Susuz, Kamberiye bölgelerine,
Yarın 09.00-16.30 saatleri arasında Harran ilçesine bağlı Başak bölgelerine,
Yarın 09.00-16.30 saatleri arasında Hilvan ilçesine bağlı Çimdeli, Karacurun, Bahçelievler bölgelerine,
Yarın 09.00-16.00 saatleri arasında Siverek ilçesine bağlı Savucak, Salor, Keçiburcu, Keş, Ortanca, Dicle, Bağlar, Hamidiye, Gülabibey, Bağcı, Hamamören, Peynirci, Büyükyakıtlı, Sarıkaya, Bürüncek, Narlıkaya, Ertem, Büyüktepe, Altaylı, Kapıkaya, Bayırözü, Güvercin, Onar, Dağbaşı, Zincirliçay, Konurtepe, Göğerçin, Yumrutepe, Soydan, Karahisar, Şekerli, Çatlı, Oluklu, Oyman, Yeleken, Siverek bölgelerine,
Yarın 09.00-16.00 saatleri arasında Siverek ilçesine bağlı Üçkuyu, Ayazca, Kuskunlu, Karadibek, Taşlı, Sabancı, Karakeçi, Sarıören, Beyali, Bozkuyu, Karakeçi, Aşağıalınca, Ortanca, Altınpınar, Arabuk, Ülkülü, Şekerli, Taşlı, Çağdaş, Salor, Batı, Keçiburcu, Büyükkazanlı, Altınahır, Anacak, Gözeli, Oyman, Ortanca, Kurbağalı, Yeleken, Siverek, Yoğunca, Atmaca, Gaziköy, Karabahçe, Karkaşı, Aşağıkarabahçe,
Yarın 09.00-16.00 saatleri arasında Siverek ilçesine bağlı Böğürtlen, Eğriçay, Çevirme, Küptepe, Savucak, İleri, Doğukent, Eskihan, Karacadağ, Avurtepe, Kavaklıdere, Çağa, Kulaksız, Göğerçin, Söylemez, Gürakar, Kamışlı, Güzelpınar, Aşlıca, Güllice, Gedik, Bardakçı, Taşhan, Keçikıran, Sumaklı, Örgülü, Fırın, Gerçek, Güney Karabahçe bölgelerine,
Yarın 12.00-16.30 saatleri arasında Suruç ilçesine bağlı Aşağıoylum, Kaplanköy, Yolbilir, Yenişehir, Yazıköy, Oymaklı, Karakuyu, Akören, Küçüksergen, Büyükağacı, Büyüksergen, Hüyükyanı, Eskice, Uludüz, Boztepe, Büyükziyaret bölgelerine,
Yarın 09.00-16.30 saatleri arasında Viranşehir ilçesine bağlı Emiroğlu, Kınalıtepe, Evcimen, Elgün, Aslanbaba, Yeşilalıç, Gözeli, Yeşildurak, Eyyüpnebi, Sarıbal, Tunçbilek, Yollarbaşı, Kervansarayı, Arısu bölgelerine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.
Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.