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Şanlıurfa’da Ceylanpınar Eyyübiye Halfeti Harran Siverek Suruç ve Viranşehir etkilenecek!

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Dicle Elektrik Dağıtım AŞ. (DEDAŞ) tarafından Şanlıurfa’da işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. DEDAŞ Şanlıurfa’nın bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Verilen bilgilere göre bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi.

Şanlıurfa’da Ceylanpınar Eyyübiye Halfeti Harran Siverek Suruç ve Viranşehir etkilenecek! mask
Şanlıurfa’da Ceylanpınar Eyyübiye Halfeti Harran Siverek Suruç ve Viranşehir etkilenecek!
Şanlıurfa’da Ceylanpınar Eyyübiye Halfeti Harran Siverek Suruç ve Viranşehir etkilenecek!
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DEDAŞ Şanlıurfa’nın bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu açıklamaya göre Şanlıurfa’da:

Şanlıurfa’da Ceylanpınar Eyyübiye Halfeti Harran Siverek Suruç ve Viranşehir etkilenecek!

“Yarın 10.00-16.30 saatleri arasında Akçakale ilçesine bağlı Bulutlu, Pekmezli, Büyüktaş, Saide, Damlasu, Gözcü, Doğukonacık, Damlasu, Aydıncık, Tüccariye, Üçdirek bölgelerine,

Yarın 09.30-15.00 saatleri arasında Birecik ilçesine bağlı Saha bölgesine,

Yarın 09.00-15.00 saatleri arasında Bozova ilçesine bağlı Karaca, Çatak, Tatarhüyük, Yaslıca bölgelerine,

Şanlıurfa’da Ceylanpınar Eyyübiye Halfeti Harran Siverek Suruç ve Viranşehir etkilenecek!

Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Ceylanpınar ilçesine bağlı Muratlı, Tekinler, Yukarıkarataş, Akbulut, Aşağıkarataş, Ensar, Turgut Özal, Seydo Atilla, Fatih Sultan Mehmet, Bahçelievler, Özbek, Yenişehir, Mehmet Akif Ersoy, Cumhuriyet, Adnan Menderes, 15 Temmuz, Ulucami, Mehmet Akif Ersoy, Cumhuriyet bölgelerine,

Şanlıurfa’da Ceylanpınar Eyyübiye Halfeti Harran Siverek Suruç ve Viranşehir etkilenecek!

Yarın 08.30-16.30 saatleri arasında Eyyübiye ilçesine bağlı Gümüşören, Kubacık, Gözeller, Ulucanlar, Nadire, Akdilek, Keçikıran, Sağlık, Başören, Karaman, Selman, Horozköy, Kınalı, Yardımcı, Güneş, Mutluca, Mamuca, Büyükotluca, Aşağıkoçlu, Kubacık, Gözeller, Ulucanlar, Sağlık, Başören, Horozköy, Kınalı, Yardımcı, Mutluca, Mamuca, Osmanlı, Hayati Harrani, Süleymanşah bölgelerine,

Şanlıurfa’da Ceylanpınar Eyyübiye Halfeti Harran Siverek Suruç ve Viranşehir etkilenecek!

Yarın 09.00-16.00 saatleri arasında Halfeti ilçesine bağlı Karaotlak, Argaç, Siyahgül, Dutluca, Fıstıközü, Sütveren, Özmüş, Argıl, Fırat, Cumhuriyet, Yeşilözen, Yukarıgöklü, Bitek, Narlık, Yeni bölgesine, 

Yarın 12.00-14.00 saatleri arasında Haliliye ilçesine bağlı Mehmetçik, Karsıyaka, Aktaş, Mağaracık, Çiçektepesi, İncirli, Taşlıca, Keremli, Bakımlı, Çamlıdere, Karatepe, Gülveren, Eyyüp Nebi, Asya, Sancaktar, Sırrın, Konuklu, Susuz, Kamberiye bölgelerine, 

Şanlıurfa’da Ceylanpınar Eyyübiye Halfeti Harran Siverek Suruç ve Viranşehir etkilenecek!

Yarın 09.00-16.30 saatleri arasında Harran ilçesine bağlı Başak bölgelerine, 

Yarın 09.00-16.30 saatleri arasında Hilvan ilçesine bağlı Çimdeli, Karacurun, Bahçelievler bölgelerine,

Şanlıurfa’da Ceylanpınar Eyyübiye Halfeti Harran Siverek Suruç ve Viranşehir etkilenecek!

Yarın 09.00-16.00 saatleri arasında Siverek ilçesine bağlı Savucak, Salor, Keçiburcu, Keş, Ortanca, Dicle, Bağlar, Hamidiye, Gülabibey, Bağcı, Hamamören, Peynirci, Büyükyakıtlı, Sarıkaya, Bürüncek, Narlıkaya, Ertem, Büyüktepe, Altaylı, Kapıkaya, Bayırözü, Güvercin, Onar, Dağbaşı, Zincirliçay, Konurtepe, Göğerçin, Yumrutepe, Soydan, Karahisar, Şekerli, Çatlı, Oluklu, Oyman, Yeleken, Siverek bölgelerine,

Şanlıurfa’da Ceylanpınar Eyyübiye Halfeti Harran Siverek Suruç ve Viranşehir etkilenecek!

Yarın 09.00-16.00 saatleri arasında Siverek ilçesine bağlı Üçkuyu, Ayazca, Kuskunlu, Karadibek, Taşlı, Sabancı, Karakeçi, Sarıören, Beyali, Bozkuyu, Karakeçi, Aşağıalınca, Ortanca, Altınpınar, Arabuk, Ülkülü, Şekerli, Taşlı, Çağdaş, Salor, Batı, Keçiburcu, Büyükkazanlı, Altınahır, Anacak, Gözeli, Oyman, Ortanca, Kurbağalı, Yeleken, Siverek, Yoğunca, Atmaca, Gaziköy, Karabahçe, Karkaşı, Aşağıkarabahçe,

Yarın 09.00-16.00 saatleri arasında Siverek ilçesine bağlı Böğürtlen, Eğriçay, Çevirme, Küptepe, Savucak, İleri, Doğukent, Eskihan, Karacadağ, Avurtepe, Kavaklıdere, Çağa, Kulaksız, Göğerçin, Söylemez, Gürakar, Kamışlı, Güzelpınar, Aşlıca, Güllice, Gedik, Bardakçı, Taşhan, Keçikıran, Sumaklı, Örgülü, Fırın, Gerçek, Güney Karabahçe bölgelerine,

Şanlıurfa’da Ceylanpınar Eyyübiye Halfeti Harran Siverek Suruç ve Viranşehir etkilenecek!

Yarın 12.00-16.30 saatleri arasında Suruç ilçesine bağlı Aşağıoylum, Kaplanköy, Yolbilir, Yenişehir, Yazıköy, Oymaklı, Karakuyu, Akören, Küçüksergen, Büyükağacı, Büyüksergen, Hüyükyanı, Eskice, Uludüz, Boztepe, Büyükziyaret bölgelerine,

Yarın 09.00-16.30 saatleri arasında Viranşehir ilçesine bağlı Emiroğlu, Kınalıtepe, Evcimen, Elgün, Aslanbaba, Yeşilalıç, Gözeli, Yeşildurak, Eyyüpnebi, Sarıbal, Tunçbilek, Yollarbaşı, Kervansarayı, Arısu bölgelerine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.

 

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19 Mar 2024 - 12:13 Şanliurfa- Gündem

Mahreç  Murat İpekten

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