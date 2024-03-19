Mardin ve Şırnak bu habere dikkat

DEDAŞ Mardin’in bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu açıklamaya göre Mardin’de:
“Yarın 09.00-17.30 saatleri arasında Artuklu ilçesine bağlı İstasyon bölgelesine,
Yarın 09.00-15.00 saatleri arasında Dargeçit ilçesine bağlı Safa, Sümer, Korucu, Suçatı, Alayunt, Kumdere, Bahçebaşı, Gürışık, Tavşanlı, Çatalan, Altıyol, Batur, Yılmaz, Gürgen, Altınoluk, Akyol, Çelikköy, Çavuşlu, Cevizli bölgelerine,
Yarın 08.00-17.00 saatleri arasında Derik ilçesine bağlı Ortaca, Karataş, Alanlı, Kuyulu, Atlı, Denktaş, Köseveli, Kovalı, Kocatepe, İncesu, Beşbudak, Kutluca, Başaran, Konak, Yazıcık, Beşbudak, Kale, Zeytinpınar, Kutluca, Konak, Yazıcık, Beşbudak, Başaran, Konak, Beşbudak, Ortaca, Alanlı, Kuyulu, Denktaş, Ahmetli, Çataltepe, Hayırlı, Kocatepe, Adak, Doğancı, Çağıl, Alibey bölgelerine,
Yarın 08.00-17.00 saatleri arasında Kızıltepe ilçesine bağlı Yayıklı, Yumurcak, Çayköy, Mezopotamya, Araköy, Yurtderi, Hacıhasan, Doğanlı, Erikli, Yüksektepe, Yamanlar, Düğürk, Esenli, Hacıyusuf, Örencik, Kalaycık, Demet, İkikuyu, Akçapınar, Çimenli, Arakapı, Yalınkılıç, Aktulga, Gürmeşe, Uzunkaya, Damlalı, Beşdeğirmen, Mevlana, Karaman, Sancarlı, Yüceli, Tuzla, Alipaşa, Ziyaret, Erdem, Kocalar, Yedikardeş, Uluköy, Ayaz, Soğanlı bölgelerine,
Yarın 09.00-16.30 saatleri arasında Mazidağı ilçesine bağlı Ekinciler, Ballıbaba, Köksalan, Burçköy, Göktaş, Üçkuyu, Şerefli, Akıncılar, Meşeli,, Sakızlı, Engin, Yücebağ, Dikyamaç, Tanrıyolu, Gümüşyuva, Arısu, Balpınar, Yetkinler, Şenyuva, Ekinciler, Bahçecik, Kocakent, Karataş bölgelerine,
Yarın 08.30-16.30 saatleri arasında Midyat ilçesine bağlı Barıştepe, Mercimekli, Yunus Emre, Bahçelievler, Gölcük bölgelerine,
Yarın 09.00-16.00 saatleri arasında Nusaybin ilçesine bağlı Tandır, Çağlar, Çatalözü, Durakbaşı, Yandere, Çölova, Akağıl, Akçatarla, Doğuş, Eskiyol, Günebakan, Akarsu, Tandır, Durakbaşı, Yandere, Çölova, Akağıl, Akçatarla, Doğuş, Eskiyol, Günebakan, Akarsu, Gırnavas, Beylik bölgelerine,
Yarın 09.00-18.00 saatleri arasında Ömerli ilçesine bağlı Göllü, Çimenlik, Beşikkaya, Çalışan, Kayabalı, İkitepe, Ünsallı, Ovabaşı, Çatalyurt, Şafak, Yeni bölgelerine,
Yarın 09.00-15.00 saatleri arasında Savur ilçesine bağlı Pınardere bölgesine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.
DEDAŞ Şırnak’ın bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu açıklamaya göre Şırnak'ta:
“Yarın 11.30-18.00 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Yeşilyurt bölgelerine,
Yarın 11.30-18.00 saatleri arasında Silopi ilçesine bağlı Güven, Buğdaylı, Bostancı, Yankale bölgelerine,
Yarın 11.30-18.00 saatleri arasında İdil ilçesine bağlı Turgut Özal, Yeni(Merkez) bölgelerine,
Yarın 08.00-18.00 saatleri arasında Cizre ilçesine bağlı Caferi Sadık bölgesine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.