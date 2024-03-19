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Mardin ve Şırnak bu habere dikkat

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Elektrik sağlayıcıları tarafından Mardin ve Şırnak’ta işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. Bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi. Mardin ve Şırnak’ta yaşanacak elektrik kesintisi listesi! Detaylar haberimizde…

Mardin ve Şırnak bu habere dikkat mask
Mardin ve Şırnak bu habere dikkat
Mardin ve Şırnak bu habere dikkat
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DEDAŞ Mardin’in bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu açıklamaya göre Mardin’de:

“Yarın 09.00-17.30 saatleri arasında Artuklu ilçesine bağlı İstasyon bölgelesine,

Mardin ve Şırnak bu habere dikkat

Yarın 09.00-15.00 saatleri arasında Dargeçit ilçesine bağlı Safa, Sümer, Korucu, Suçatı, Alayunt, Kumdere, Bahçebaşı, Gürışık, Tavşanlı, Çatalan, Altıyol, Batur, Yılmaz, Gürgen, Altınoluk, Akyol, Çelikköy, Çavuşlu, Cevizli bölgelerine,

Mardin ve Şırnak bu habere dikkat

Yarın 08.00-17.00 saatleri arasında Derik ilçesine bağlı Ortaca, Karataş, Alanlı, Kuyulu, Atlı, Denktaş, Köseveli, Kovalı, Kocatepe, İncesu, Beşbudak, Kutluca, Başaran, Konak, Yazıcık, Beşbudak, Kale, Zeytinpınar, Kutluca, Konak, Yazıcık, Beşbudak, Başaran, Konak, Beşbudak, Ortaca, Alanlı, Kuyulu, Denktaş, Ahmetli, Çataltepe, Hayırlı, Kocatepe, Adak, Doğancı, Çağıl, Alibey bölgelerine,

Mardin ve Şırnak bu habere dikkat

Yarın 08.00-17.00 saatleri arasında Kızıltepe ilçesine bağlı Yayıklı, Yumurcak, Çayköy, Mezopotamya, Araköy, Yurtderi, Hacıhasan, Doğanlı, Erikli, Yüksektepe, Yamanlar, Düğürk, Esenli, Hacıyusuf, Örencik, Kalaycık, Demet, İkikuyu, Akçapınar, Çimenli, Arakapı, Yalınkılıç, Aktulga, Gürmeşe, Uzunkaya, Damlalı, Beşdeğirmen, Mevlana, Karaman, Sancarlı, Yüceli, Tuzla, Alipaşa, Ziyaret, Erdem, Kocalar, Yedikardeş, Uluköy, Ayaz, Soğanlı bölgelerine,

Mardin ve Şırnak bu habere dikkat

Yarın 09.00-16.30 saatleri arasında Mazidağı ilçesine bağlı Ekinciler, Ballıbaba, Köksalan, Burçköy, Göktaş, Üçkuyu, Şerefli, Akıncılar, Meşeli,, Sakızlı, Engin, Yücebağ, Dikyamaç, Tanrıyolu, Gümüşyuva, Arısu, Balpınar, Yetkinler, Şenyuva, Ekinciler, Bahçecik, Kocakent, Karataş bölgelerine,

Yarın 08.30-16.30 saatleri arasında Midyat ilçesine bağlı Barıştepe, Mercimekli, Yunus Emre, Bahçelievler, Gölcük bölgelerine,

Mardin ve Şırnak bu habere dikkat

Yarın 09.00-16.00 saatleri arasında Nusaybin ilçesine bağlı Tandır, Çağlar, Çatalözü, Durakbaşı, Yandere, Çölova, Akağıl, Akçatarla, Doğuş, Eskiyol, Günebakan, Akarsu, Tandır, Durakbaşı, Yandere, Çölova, Akağıl, Akçatarla, Doğuş, Eskiyol, Günebakan, Akarsu, Gırnavas, Beylik bölgelerine,

Mardin ve Şırnak bu habere dikkat

Yarın 09.00-18.00 saatleri arasında Ömerli ilçesine bağlı Göllü, Çimenlik, Beşikkaya, Çalışan, Kayabalı, İkitepe, Ünsallı, Ovabaşı, Çatalyurt, Şafak, Yeni bölgelerine,

Yarın 09.00-15.00 saatleri arasında Savur ilçesine bağlı Pınardere bölgesine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.

Mardin ve Şırnak bu habere dikkat

DEDAŞ Şırnak’ın bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu açıklamaya göre Şırnak'ta:

“Yarın 11.30-18.00 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Yeşilyurt bölgelerine,

Yarın 11.30-18.00 saatleri arasında Silopi ilçesine bağlı Güven, Buğdaylı, Bostancı, Yankale bölgelerine,

Mardin ve Şırnak bu habere dikkat

Yarın 11.30-18.00 saatleri arasında İdil ilçesine bağlı Turgut Özal, Yeni(Merkez) bölgelerine,

Yarın 08.00-18.00 saatleri arasında Cizre ilçesine bağlı Caferi Sadık bölgesine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.

 

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19 Mar 2024 - 12:11 - Gündem

Mahreç  Murat İpekten

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