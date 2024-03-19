Batman ve Tunceli için uyarı yapıldı

DEDAŞ Batman’ın bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu açıklamaya göre Batman’da:

“Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Sason ilçesine bağlı Güneşli Mezra, Akbelen, Yeniyurt, Çağlı, Haydar(Umurlu), Acar, Tahtika Mezra, Heybeli, Balbaşı, Pazarcık Mezra, Hasanlar Mezra, Kavaklı, Çadırkent, Güneşli, Bergazi, Gölbaşı(Heybeli), Dereiçi, Umurlu, Merge bölgelerine,

Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Kozluk ilçesine bağlı Kavakdibi, Taşoluk, Tekeli, Yukarıkıratlı, Dere, Soylu(Dere), Aşağıkıratlı, Okçular, Soylu(Yayalar), Orta(Kavakdibi), Taava, Yeni (Dere), Ava, Navala bölgelerine,

Yarın 09.00-16.00 saatleri arasında Gercüş ilçesine bağlı Bağlarbaşı, Babnir, Geçit, Kışlak, Kelan, Akbaş, Hisarmerkez, Bağözü, Koyunlu, Eymir, Tepecik, Taşçı, Akarca, Muratlı, Kömürcü, Derei, Gökçe, Ardıçlı, Doruk, Esentepe, Bağlıca, Yayladüzü, Hanik, Haydarpaşa, Akça, Arık, Atlıhan bölgelerine,

Yarın 09.00-16.00 saatleri arasında Beşiri ilçesine bağlı Karaduman, Turgut Özal, Kıyanç, Yazıhan, Yakacık, Gedikli, Tepecik, Çay Kenarı bölgelerine,

Yarın 09.30-17.00 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Güneşli, Yağmurlu, Uğrak, Çarıklı, Neval, Üçtepe, Belikli, Reyhan, Hilal, Kolbaşı, Demirbilek, Yakıtlı, Yolveren, Bayındır, Gültepe, Belde bölgelerine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.

Fırat Elektrik Dağıtım AŞ. (FEDAŞ) tarafından Tunceli’de işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. FEDAŞ Tunceli’nin bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Verilen bilgilere göre bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi.

FEDAŞ Tunceli’nin bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu açıklamaya göre Tunceli’de:

“Yarın 10.00-16.00 saatleri arasında Mazgirt ilçesine bağlı Doğucak Köyü, Kayacı Köyü, Elmalık Mahallesi, Darıkent Köyü Turan Mevkii, Doğucak Köyü Gaz Mezra, Obrukkaşı Köyü, Güneyharman Mahallesi, Kızılkale Köyü, Obuzbaşı Köyü, Sökücek Köyü, Sülüntaş Köyü, Yeldeğen Köyü, Geçitveren Köyü, Anıtçınar Köyü, Yaşaroğlu Köyü, Karabulut Mahallesi, Ayvatlı Köyü, Çarşıbaşı Mahallesi, Ortaharman Köyü, Aydınlık Köyü, Kuşaklı Köyü, Özdek Köyü bölgelerine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.