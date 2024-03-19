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Elazığ ve Bingöl yarın bu saatlere dikkat

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Fırat Elektrik Dağıtım AŞ. (FEDAŞ) tarafından Elazığ’da ve Bingöl’de işletme, yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. FEDAŞ Elazığ’ın ve Bingöl’ün bazı ilçe, mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Verilen bilgilere göre bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi.

Elazığ ve Bingöl yarın bu saatlere dikkat mask
Elazığ ve Bingöl yarın bu saatlere dikkat
Elazığ ve Bingöl yarın bu saatlere dikkat
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FEDAŞ Elazığ’ın ve Bingöl’ün bazı ilçe, mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu açıklamaya göre Elazığ’da:

Elazığ ve Bingöl yarın bu saatlere dikkat

“Yarın 09.30-16.00 saatleri arasında Kovancılar ilçesine bağlı Kültür Mahallesi, Yukarıdemirtaş Köyü Hacıömer Mezra, Tohumlu Köyü Tohumlu, Paşalar Mahallesi bölgelerine,

Yarın 09.30-15.30 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Karsan Köyü, Karşıkonak Köyü, Ortadurak Köyü, Demirci Köyü, Karayusuf Köyü bölgelerine, 

Elazığ ve Bingöl yarın bu saatlere dikkat

Yarın 09.30-16.00 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Nişankaya Köyü, Saraybahçe Köyü, Karıncaköy Köyü, Çiftlik Köyü, Karabörk Köyü, Payamlı Köyü, Ekinözü Köyü, Gökçedal Köyü Yanıkara Mezra, Soğukpınar Köyü Güler Mezra, Soğukpınar Köyü, Soğukpınar Köyü Kamışlı Mezra, Ekinözü Köyü Esentepe Mezra, Gedikyurt Köyü, Yeşilköy Köyü, Karıncaköy Köyü Piyazgül Mezra, İsmet Paşa Mahallesi bölgelerine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.

Elazığ ve Bingöl yarın bu saatlere dikkat

FEDAŞ Elazığ’ın ve Bingöl’ün bazı ilçe, mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu açıklamaya göre Bingöl’de:

“Yarın 10.00-16.00 saatleri arasında Adaklı ilçesine bağlı Dolutekne Köyü, Altınevler Köyü, Çamlıca Köyü, Doğankaya Köyü bölgelerine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.

Elazığ ve Bingöl yarın bu saatlere dikkat
 

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19 Mar 2024 - 12:06 - Gündem

Mahreç  Türkan Yıldız Kaya

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