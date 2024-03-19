Elazığ ve Bingöl yarın bu saatlere dikkat

FEDAŞ Elazığ’ın ve Bingöl’ün bazı ilçe, mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu açıklamaya göre Elazığ’da:
“Yarın 09.30-16.00 saatleri arasında Kovancılar ilçesine bağlı Kültür Mahallesi, Yukarıdemirtaş Köyü Hacıömer Mezra, Tohumlu Köyü Tohumlu, Paşalar Mahallesi bölgelerine,
Yarın 09.30-15.30 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Karsan Köyü, Karşıkonak Köyü, Ortadurak Köyü, Demirci Köyü, Karayusuf Köyü bölgelerine,
Yarın 09.30-16.00 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Nişankaya Köyü, Saraybahçe Köyü, Karıncaköy Köyü, Çiftlik Köyü, Karabörk Köyü, Payamlı Köyü, Ekinözü Köyü, Gökçedal Köyü Yanıkara Mezra, Soğukpınar Köyü Güler Mezra, Soğukpınar Köyü, Soğukpınar Köyü Kamışlı Mezra, Ekinözü Köyü Esentepe Mezra, Gedikyurt Köyü, Yeşilköy Köyü, Karıncaköy Köyü Piyazgül Mezra, İsmet Paşa Mahallesi bölgelerine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.
FEDAŞ Elazığ’ın ve Bingöl’ün bazı ilçe, mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu açıklamaya göre Bingöl’de:
“Yarın 10.00-16.00 saatleri arasında Adaklı ilçesine bağlı Dolutekne Köyü, Altınevler Köyü, Çamlıca Köyü, Doğankaya Köyü bölgelerine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.