Arapgir’de 18 Mart programı düzenlendi

Arapgir’de 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü’nün 109. yıl dönümü programı düzenlendi. 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü’nün 109. yıl dönümü programı Samime Aydınlar Kültür Merkezinde H. Sadık Polat Ortaokulu tarafından düzenlendi.

Programa Arapgir Kaymakamı Fikri Badioğlu, Arapgir Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu, Belediye Başkan Yardımcısı Gürbüz Bulut, İlçe Cumhuriyet Başsavcısı Mert Taşkın, İlçe Emniyet Amiri Veysel Albayrak, İlçe Jandarma Komutanı Mehmet Emin Onbüyük, İlçe Milli Eğitim Müdürü Sadık Özdemir, kurum amirleri, STK temsilcileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

ŞİİRLER OKUNDU GÖSTERİLER DÜZENLENDİ

Program, saygı duruşu ve akabinde İstiklal Marşı’mızın okunmasıyla başladı. Arapgir Kaymakamı Fikri Badioğlu’nun günün anlam ve önemini belirten konuşmasının yapılması, Kuran tilavetinin okunması, ‘Çanakkale Savaşı’ sinevizyon gösterimi, ‘Bir Bayrak Rüzgâr Bekliyor’ adlı şiirinin okunması, H. Sadık Polat Ortaokulu öğrencileri tarafından hazırlanan ‘Vatan Nedir?’ adlı videonun gösterimi, ‘Bir Elif Bir Mehmet’ adlı şiirin okunması, şehit mektubunun okunması, ‘Ecdadımız’ adlı gösterinin yapılması, koro gösterisinin yapılması, ‘Çanakkale Şehitleri’ adlı gösterinin yapılması, mehter gösterisinin yapılmasının ardından hediye töreniyle program sona erdi.