İlk olarak Organize Sanayi Bölgesi ve MAŞTİ’de bulunan esnafları ziyaret eden AK Parti Malatya Büyükşehir Başkan Adayı Sami Er, burada sorun ve talepleri dinledi. MAŞTİ esnafı ile sohbet edip istişarelerde bulunan Er, projelerinden bahsetti, göreve geldiklerinde şehri el birliği ile eskisinden daha güçlü bir şehir haline getirme hedefini dile getirdi.

“MALATYA’YI HEP BİRLİKTE AYAĞA KALDIRMAK İÇİN MÜCADELE EDECEĞİZ”

Burada konuşan Er, Malatya’nın büyük bir afet yaşadığını ve bu kapsamda omzundaki ağır yükün farkında olduğunu ifade ederek, “Malatya’mız sıkıntılı bir dönemden geçiyor. Biz de bu süreci inşallah göreve geldiğimizde tüm Malatyalılarla birlikte sürdüreceğiz. Her zaman dediğimiz gibi Malatya’yı Malatyalılarla birlikte yöneteceğiz. Şehirdeki üniversiteler, sivil toplum kuruluşları, odalar ve halkımız ile birlikte el ele vererek Malatya’yı hep birlikte ayağa kaldırmak için mücadele edeceğiz” dedi.

Malatya’nın ayağa kaldırılmasında kuşkusuz en önemli görevin TOKİ ve Emlak Konut’ta olduğunu da ifade eden Sami Er, kendisinin de buralarda olan tecrübesinin bu süreçte hizmetlerin daha hızlı ilerlemesi adına bir avantaj olduğunu dile getirdi.

“BELEDİYENİN TÜM HİZMETLERİ AKSATILMADAN YÜRÜTÜLECEK”

70 bine yakın hak sahibinin bulunduğu Malatya’da önceliklerinin her bir depremzedenin kalıcı konut ve işyerine kavuşması olduğunu ifade eden Sami Er, yine çarşının da bir an önce ayağa kaldırılmasının önemine değindi. Göreve gelir gelmez önceliklerinin Malatya’da depremin tüm izlerini bir an önce silmek olduğunu ifade eden Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Sami Er, canlı bir mekanizma olan belediyenin tüm hizmetlerinin aksatılmadan yürütüleceğini söyledi.

Kısa, orta ve uzun vadede hazırladıkları projelerini vatandaşlara aktaran Er, merkezi hükümet ve kamu kurumları ile uyum içerisinde çalışarak birçok yatırım ve projeyi Malatya’ya kazandıracaklarının altını çizdi.

AK Parti Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Sami Er, STK ziyaretleri kapsamında daha sonra Verenel Derneği, Semerkand Malatya Gönüllüler Derneği, Boğaziçi Vakfı, Sıla Bilgi Kültür Dayanışma Derneklerini de ziyaret ederek istişarelerde bulundu.

Kaynak: BÜLTEN