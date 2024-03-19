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Bakan Ersoy’un ilk durağı Malatya Valiliği oldu

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Bir dizi temas, inceleme ve deprem konutları kura ve teslim törenine katılmak için Malatya’ya gelen Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un ilk durağı Malatya Valiliği oldu. Girişte Valilik Şeref Defteri’ni imzalayan Bakan Ersoy, daha sonra Malatya Valisi Ersin Yazıcı ile istişarelerde bulundu.

Bakan Ersoy’un ilk durağı Malatya Valiliği oldu mask
Bakan Ersoy’un ilk durağı Malatya Valiliği oldu
Bakan Ersoy’un ilk durağı Malatya Valiliği oldu
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Bir dizi temas, inceleme ve deprem konutları kura ve teslim törenine katılmak için Malatya’ya gelen Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un ilk
durağı Malatya Valiliği oldu. Girişte Valilik Şeref Defteri’ni imzalayan Bakan Ersoy, daha sonra Malatya Valisi Ersin Yazıcı ile istişarelerde bulundu.

Bakan Ersoy’un ilk durağı Malatya Valiliği oldu

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’a burada Malatya Valisi Ersin Yazıcı’nın yanı sıra, AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Selim Pilten, AK Parti Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Sami Er ve AK Parti İl Başkanı Namık Gören eşlik etti. 

Bakan Ersoy’un ilk durağı Malatya Valiliği oldu

Bakan Ersoy’un valilik ziyaretinin ardından saat 14.00’te İkizce deprem konutlarının kura çekim ve teslim törenine katılması bekleniyor.

Bakan Ersoy’un ilk durağı Malatya Valiliği oldu
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19 Mar 2024 - 11:50 Malatya- Gündem

Mahreç  Türkan Yıldız Kaya

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