19 Mar 2024 - 11:50 - Gündem

Bakan Ersoy’un ilk durağı Malatya Valiliği oldu

Bir dizi temas, inceleme ve deprem konutları kura ve teslim törenine katılmak için Malatya’ya gelen Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un ilk durağı Malatya Valiliği oldu. Girişte Valilik Şeref Defteri’ni imzalayan Bakan Ersoy, daha sonra Malatya Valisi Ersin Yazıcı ile istişarelerde bulundu.