Yıldırım: Malatya'yı 4 yıl unutacaklar çünkü 4 yıl seçim yok

31 Mart Yerel Seçimlerine sayılı günler kala Yeniden Refah Partisi Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Bilal Yıldırım, seçim çalışmalarına Cafana Mahallesi’nde devam etti. Burada vatandaşlarla sohbet eden Yıldırım, önemli açıklamalarda bulundu.

31 Mart seçimlerinin aslında Malatya’nın bekasını ilgilendiren seçimler olduğunu ifade eden Yıldırım, bu seçimlerin Türkiye’nin bekasını ilgilendiren bir milletvekilliği, bir Cumhurbaşkanlığı seçimi olmadığını söyledi.

“VERDİKLERİ SÖZLERİN HİÇ BİRİSİNİ YAPMADILAR”

“Bu seçimler size hizmet edecek, ahlaklı bir şekilde belediyeyi yönetecek olan belediye başkanlığı seçimidir” diyen Yıldırım,

“Bundan önceki seçimde gittikleri her yerde, ‘Yeniden Refah Partisine oy verirseniz, o oylar CHP’nin işine yarar, bizim oylar azalmasın, milletvekilliğini kaybetmeyelim ki sizin evler yapılsın’ dediler. Depremin üzerinden bir yıl geçmesine rağmen verdikleri sözlerin hiç birisini yapmadılar. Halen Malatya’da enkazı kaldıramamış durumda. Bu milletvekillerinin ve yerel yöneticilerinin iş bilmediklerinden kaynaklanıyor. 3-4 ay önce belediye başkanlığı için birbirlerine saldıranlar, AK Parti Malatya’da seçimi kaybedecek diye şimdi hepsi hep birlikte sahaya indi. Vatandaşımız AK Partililerin oy aldıktan sonra bir diğer seçime kadar gelmediğini söylüyor. Malatyalılar bu seçimde onlara gereken dersi verecektir”

ifadelerini kaydetti.

“OYLARINIZI ALIP BİR 4 YIL DAHA GELMEYECEKLER”

31 Mart seçimleri için vatandaşlardan destek isteyen Yıldırım,

“Eğer AK Parti kazanırsa seçimden sonra Malatya'yı 4 yıl unutacaklar. Çünkü 4 yıl seçim yok. Sizin oylarınızı almak için sizi ikna edecekler, sizi bir nebze de kandıracaklar ve oylarınızı alıp bir 4 yıl daha gelmeyecekler. Malatya’nın dertleri var. Malatya’nın sıkıntıları var. CİMER’e en fazla şikâyet yapılan iller arasında Malatya birinci sırada yer alıyor. Malatyalılar dertli olduğu için sürekli CİMER’e sıkıntılarını yazıyorlar. Malatyalılar ne kadar CİMER’e yazarsa yazsın, şikâyetleri dikkate almıyorlar. Siz sıkıntılarını artık sandığa yazarak gösterin. ‘Yerel yönetimler ile iktidarın aynı partiden olması gerek yoksa hizmet gelmez’ demek yanlıştır. Bu sözlere aldanmayın, halkımız bu sefer de kendisini aldatmasın. En güzel örnek Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın Refah Partisi İstanbul belediye başkanlığı döneminde ki efsane hizmetleridir. AK Parti tekrar seçimi kazanırsa bir 4 yıl daha sizin yanınıza gelmeyecekler”

şeklinde konuştu.

“MALATYA’NIN GELECEĞİ İÇİN BİR DEĞİŞİME ARTIK KARAR VERİN”

Rant için göreve talip olmadıklarını söyleyen Yıldırım,

“Biz, sağımıza solumuza rant açmak için göreve talip olmadık. Zaten bu durumdan dolayı korkuyorlar. Malatya’yı şu anda parsellemişler. Rezerv alanları ile Malatya’yı parsellemişler. Bizim gelmemizi rantları gidecek diye istemiyorlar. AK Parti’nin büyükşehir belediye başkan adayı, kazanamazsa, uçağa binip İstanbul’a gidecek. Fatih Belediye Başkanı şunu söylüyor, ‘Sami Bey, yeter yaşlandınız, istifa edin Meclis üyesi adayı olun, dedim, adam gitti Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı oldu’ diyor. Bu adam seçimi kaybettiğinde ilk uçağa binip İstanbul’a gidecek. Veli Ağbaba kaybettiğinde, zaten milletvekili, Ankara’ya gidecek. Ama bu kardeşiniz Malatya’da, bir yere gitmiyorum, buradayım. Malatya’nın geleceği için bir değişime artık karar verin”

diye konuştu.

Kaynak: BÜLTEN