“Daha güçlü bir Yeşilyurt İçin biz hazırız”

Yeniden Refah Partisi Yeşilyurt Belediye Başkan Adayı Murat Aslan 31 Mart Yerel Seçimleri için hazır olduklarını belirterek seçildiklerinin 2’nci yılında hak sahiplerine evlerin ve iş yerlerinin teslim edileceğini söyledi.

“YEŞİLYURT ESKİSİNDEN DAHA İYİ OLACAK”

Yeşilyurt için hazır olduklarını söyleyen Murat Aslan “Yeşilyurt yeniden yapılanmayla eskisinden daha iyi olacak. Depremde ev ve iş yerleri yıkılan vatandaşlarımızı mağdur etmeden ve hiçbir hak kaybına uğratmadan, insanımızı ekonomik olarak yormayacak sabit taksitlerle, belediye kontrolünde ve güvencesinde, geliştirmiş olduğumuz katılım modeli ile Yeşilyurt'ta yerinde dönüşüm sistemini tamamlayacağız. Şehrin bir bölgede sıkışıp büyümeyi ve gelişmeyi engelleyen tek merkezli kent yapısından çıkartılıp çok merkezli kent yapısına dönüşmesi için projelerimiz ve çalışmalarımız hazır. Yapacağımız projelerle Yeşilyurt İlçemiz sınırlarında yeni bir kent merkezi oluşturularak kentin büyümesi, gelişmesi ve trafik yoğunluğundan kurtulması sağlanmış olacaktır” şeklinde konuştu.

“YEŞİLYURT’U MAZİSİNE VE ESKİ GÜNLERİNE DÖNDÜRECEĞİZ”

Yeşilyurt’u eski haline kavuşturacaklarını bildiren Murat Aslan şu ifadelere yer verdi:

“Yeşilyurt hasta değil yıkık; tedavi edilmesi değil yeniden inşa edilmesi gerekir. Söz veriyoruz seçildiğimizin 2’nci yılından itibaren insanlarımız evlerine ve iş yerlerine kavuşmaya başlayacaklar. Biz sadece gece gündüz demeden Yeşilyurt'un ve belediyemizin tüm paydaşlarıyla Yeşilyurt'u daha modern ve daha yaşanılabilir bir halde yeniden inşa edeceğiz. O eski kadim Yeşilyurt’u mazisine ve eski günlerine döndüreceğiz.”

Kaynak: BÜLTEN