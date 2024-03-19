Diyarbakır’da Bağlar Ergani Bismil Çermik Kulp Lice Sur ve Yenişehir etkilenecek!

DEDAŞ Diyarbakır’ın bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu açıklamaya göre:
“Yarın 08.00-18.00 saatleri arasında Bağlar ilçesine bağlı Topyolu, Batıçanakçı, Çiftlik, Tellikaya, Yeniköy, Bağcılar, Kabahıdır, Kılıçkaya bölgelerine,
Yarın 08.00-18.00 saatleri arasında Ergani ilçesine bağlı İstasyon, Sanayi, Fevzi Çakmak, Şirinevler, Bagür, Yeşilköy, Kömürtaş, Dicle, Şirinevler, Morkoyun, Tevekli, Yukarıkuyulu, Üzümlü, Ahmetli, Dereboyu, Caferan, Aşağıkuyulu, Karpuzlu, Sallıca bölgelerine,
Yarın 08.00-18.00 saatleri arasında Bismil ilçesine bağlı Beybulak, Çelikli, Mermer, Kumluçat, Alabal, Sayarlar, Çubuklu, Harmanlar, Gültepe, Kayayolu, Eryolu, Sanayi, Seyrantepe, Korukçu, Tepe, Kağıtlı bölgelerine,
Yarın 08.00-18.00 saatleri arasında Çermik ilçesine bağlı Sarıbalta, Örenkuyu, Petekkaya, Sarıca, Aynalı, Akçörten, Arabük, İncili, Kuşlukçayırı, Başarı, Alabuğday, Recep, Çalıtepe, Yoğun, Bircemal, Dikyol, Yabanardı, Gürüz, Ağaçhan, Bulundu, Petekkaya, Karataş, Aynalı, Yayıklı, Bayrak, Balıksırtı, Yoğun, Yaylacık, Güçlütaş, Kartaltaşı, İkiçeltik, Saray, Çukur, Tepe, Sine, Kala, Eskibağ bölgelerine,
Yarın 09.00-18.00 saatleri arasında Çınar ilçesine bağlı Pınaroğlu, Yarımkaş, Çeltikaltı, Yıllarca, Halkapınar, Buçuktepe, Yukarı Mollaali, Halkapınar, Selyazı, Şeyhçoban, Höyükdibi, Özyar, Çakırkaya, Çakırtutmaz, Arafat, Bellitaş, Yukarıortaören, Muratcık, Pembeviran, Avdalı, Alancık, Ballıbaba, Bilmece, Karabudak, Tilver, Karacadağ, Çömçeli, Ovabağ, Dişlibaşak, İnanöz bölgelerine,
Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Dicle ilçesine bağlı 15 Temmuz, Çelebi, Baltacı, Taşağıl, Değirmenli, Yeşiltepe, Kırkpınar, Kelekçi, Yokuşlu, Gelincik, Kurudere, Boğazköy, Kurşunlu, Boğaz bölgelerine,
Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Hani ilçesine bağlı Çardaklı, Yayvan, Soylu, Ambar bölgelerine,
Yarın 08.00-18.00 saatleri arasında Hazro ilçesine bağlı Uzunargıt, Bahçe, Koçbaba, Mutluca, Bağyurdu, Çökeksu, Ormankaya, Hürriyet, Ülgen, Uzunargıt, Oyuklu, Kabakaya, Gedikalan, Sarıçanak, Varınca, Kırkkaşık bölgelerine,
Yarın 09.00-18.00 saatleri arasında Kayapınar ilçesine bağlı Cankatran, Petek, Uyandık, Gözegöl, Gözalan, Beneklitaş, Sarıyatak bölgelerine,
Yarın 08.00-17.00 saatleri arasında Kocaköy ilçesine bağlı Kırmataş, Arkbaşı, Çaytepe, Kaya, Şeyh Şerafettin, Hacı Reşit, Kokulupınar, Tepecik, Bozbağlar, Günalan, Suçıktı, Eryolu bölgelerine,
Yarın 08.00-17.00 saatleri arasında Kulp ilçesine bağlı Baloğlu, Akçesir, Kayacık, Yuvacık bölgelerine,
Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Lice ilçesine bağlı Dernek, Daralan, Duru bölgelerine,
Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Silvan ilçesine bağlı Selahattin bölgesine,
Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Sur ilçesine bağlı Küçükkadı, Yeşilköy, Doğu Çanakçı, Pınardüzü, Kuşlukbağı, Köprübaşı, Karaçalı, Gölpınar, Bağıvar, Karpuzlu, Çarıklı, Karabaş, Yiğitçavuş, Yukarıkılıçtaşı, Fetih, Karaçalı, Karabaş, Yiğitçavuş, Yukarıkılıçtaşı, Fetih, Karaçalı, Bağıvar, Çarıklı, Şehitlik, Cevat Paşa, Dabanoğlu, Cami Kebir, Cami Nebi, Karabaş, Yiğitçavuş, Yukarıkılıçtaşı, Fetih, Karaçalı bölgelerine,
Yarın 08.00-18.00 saatleri arasında Yenişehir ilçesine bağlı Dokuzçeltik, Erimli, Kardeşler, Havacılar, Büyükkadı, Süngüler, Sarıkamış, Yukarıkılıçtaşı, Gencan, Güzelköy, Güvercinlik, Yüksek, Kesikağaç, İlbaş, Eser, Tanışık, Yolaltı, Elidolu, Dönümlü, Gürdoğan, Fabrika, Dokuzçeltik, Sivritepe, Alipınar, Bağıvar, Karabaş, Kozan, Sati, Kabasakal, Fetih, Tanoğlu, Gölpınar, Şehitlik bölgelerine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.