Kayseri’de 6 ve Niğde’de 2 ilçe etkilenecek

Elektrik sağlayıcıları tarafından Kayseri ve Niğde’de işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. Bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi. Kayseri ve Niğde’de yaşanacak elektrik kesintisi listesi. Detaylar haberimizde…
KCETAŞ tarafından da Kayseri’nin bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. Bu açıklamaya göre Kayseri’de:
“Bugün 09.00 ila 17.00 saatleri arasında Pınarbaşı ilçesine bağlı Karakuyu Mahallesi’ne,
Bugün 09.00 ila 17.00 saatleri arasında İncesu / Develi ilçesine bağlı Semerkent, Subaşı, Şeyhşaban, Kulpak mahallelerine,
Bugün 09.00 ila 17.00 saatleri arasında Melikgazi ilçesine bağlı Eğribucak Mahallesi’ne,
Yarın 09.00 ila 17.00 saatleri arasında Kocasinan ilçesine bağlı Karakimse, Düver mahallelerine,
Yarın 09.00 ila 17.00 saatleri arasında Melikgazi ilçesine bağlı Eğribucak Mahallesi’ne,
Yarın 09.00 ila 17.00 saatleri arasında Yeşilhisar ilçesine bağlı Mahmudiye, Fatih, İçmece mahallelerine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.
MEDAŞ, Niğde’nin bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu açıklamaya göre Niğde’de:
“Yarın 09.30 ila 12.30 saatleri arasında Bor ilçesine bağlı Bahçeli Beldesi; Cumhuriyet Mahallesi, Zafer Mahallesi, Karanlıkdere Köyü; Cumhuriyet Mevkii bölgelerine,
Yarın 14.00 ila 16.30 saatleri arasında Bor ilçesine bağlı Bağdüz Mahallesi, Sıra Söğütler Mahallesi bölgelerine,
Yarın 12.00 ila 17.00 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Kayırlı Köyü; Cevizler Mevkii, İnönü Mevkii, Karamustafa Mevkii, Pınarcık Mevkii bölgelerine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.