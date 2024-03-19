19 Mar 2024 - 10:48- Gündem G:

Kayseri’de 6 ve Niğde’de 2 ilçe etkilenecek

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Elektrik sağlayıcıları tarafından Kayseri ve Niğde’de işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. Bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi. Kayseri ve Niğde’de yaşanacak elektrik kesintisi listesi. Detaylar haberimizde…

Kayseri’de 6 ve Niğde’de 2 ilçe etkilenecek mask
Kayseri’de 6 ve Niğde’de 2 ilçe etkilenecek
Kayseri’de 6 ve Niğde’de 2 ilçe etkilenecek
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Elektrik sağlayıcıları tarafından Kayseri ve Niğde’de işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. Bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi. Kayseri ve Niğde’de yaşanacak elektrik kesintisi listesi. Detaylar haberimizde…

Kayseri’de 6 ve Niğde’de 2 ilçe etkilenecek

KCETAŞ tarafından da Kayseri’nin bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. Bu açıklamaya göre Kayseri’de:

“Bugün 09.00 ila 17.00 saatleri arasında Pınarbaşı ilçesine bağlı Karakuyu Mahallesi’ne,

Bugün 09.00 ila 17.00 saatleri arasında İncesu / Develi ilçesine bağlı Semerkent, Subaşı, Şeyhşaban, Kulpak mahallelerine,

Bugün 09.00 ila 17.00 saatleri arasında Melikgazi ilçesine bağlı Eğribucak Mahallesi’ne,

Yarın 09.00 ila 17.00 saatleri arasında Kocasinan ilçesine bağlı Karakimse, Düver mahallelerine,
Kayseri’de 6 ve Niğde’de 2 ilçe etkilenecek

Yarın 09.00 ila 17.00 saatleri arasında Melikgazi ilçesine bağlı Eğribucak Mahallesi’ne,

Yarın 09.00 ila 17.00 saatleri arasında Yeşilhisar ilçesine bağlı Mahmudiye, Fatih, İçmece mahallelerine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.

Kayseri’de 6 ve Niğde’de 2 ilçe etkilenecek

MEDAŞ, Niğde’nin bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu açıklamaya göre Niğde’de:

“Yarın 09.30 ila 12.30 saatleri arasında Bor ilçesine bağlı Bahçeli Beldesi; Cumhuriyet Mahallesi, Zafer Mahallesi, Karanlıkdere Köyü; Cumhuriyet Mevkii bölgelerine,

Yarın 14.00 ila 16.30 saatleri arasında Bor ilçesine bağlı Bağdüz Mahallesi, Sıra Söğütler Mahallesi bölgelerine,

Kayseri’de 6 ve Niğde’de 2 ilçe etkilenecek

Yarın 12.00 ila 17.00 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Kayırlı Köyü; Cevizler Mevkii, İnönü Mevkii, Karamustafa Mevkii, Pınarcık Mevkii bölgelerine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.

 
 

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19 Mar 2024 - 10:48 - Gündem

Mahreç  Murat İpekten

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