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Dikkat! Maraş’ta 3 Antep’te 3 ilçe etkilenecek

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Elektrik sağlayıcıları tarafından Kahramanmaraş ve Gaziantep’te işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. Bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi. Kahramanmaraş ve Gaziantep’te yaşanacak elektrik kesintisi listesi! Detaylar haberimizde…

Dikkat! Maraş’ta 3 Antep’te 3 ilçe etkilenecek mask
Dikkat! Maraş’ta 3 Antep’te 3 ilçe etkilenecek
Dikkat! Maraş’ta 3 Antep’te 3 ilçe etkilenecek
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Elektrik sağlayıcıları tarafından Kahramanmaraş ve Gaziantep’te işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. Bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi. Kahramanmaraş ve Gaziantep’te yaşanacak elektrik kesintisi listesi! Detaylar haberimizde…

Dikkat! Maraş’ta 3 Antep’te 3 ilçe etkilenecek

AKEDAŞ Kahramanmaraş’ın bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Buna göre Kahramanmaraş’ta:

“Bugün 13.00 ila 15.00 saatleri arasında Andırın ilçesine bağlı Alınoluk, Yeşiltepe mahallelerine,

Bugün 10.00 ila 14.00 saatleri arasında Onikişubat ilçesine bağlı Baydemirli, Karamanlar, Cumhuriyet sokaklarına,

Dikkat! Maraş’ta 3 Antep’te 3 ilçe etkilenecek

Yarın 06.00 ila 07.00 saatleri arasında Dulkadiroğlu ilçesine bağlı Aksu, Osmanbey, Karşıyaka mahalleleri ve Erkenez Mahallesi Ali Coşkun, Mustafa Yılmaz Sokaklarına,

Yarın 06.00 ila 07.30 saatleri arasında Dulkadiroğlu ilçesine bağlı Hacımustafalar Mahallesi, Erkenez Çayırı mahallelerine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.

Dikkat! Maraş’ta 3 Antep’te 3 ilçe etkilenecek

Toroslar EDAŞ Gaziantep’in bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Buna göre Gaziantep’te:

“Bugün 09.30 ila 17.00 saatleri arasında Nizip ilçesine bağlı Özyurt Sokak bölgesine,

Bugün 09.30 ila 15.30 saatleri arasında Oğuzeli ilçesine bağlı Göktepe, Gündoğan mahallelerine,

Dikkat! Maraş’ta 3 Antep’te 3 ilçe etkilenecek

Bugün 13.00 ila 15.00 saatleri arasında Oğuzeli ilçesine bağlı Küçükkaracaören Sokak bölgesine,

Bugün 09.00 ila 15.00 saatleri arasında Şehitkamil ilçesine bağlı 82005 Nolu, 82094 Nolu, 82107 Nolu, 82122 Nolu, Şehit Sefer Ariş Sokak bölgelerine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.

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19 Mar 2024 - 10:36 - Gündem

Mahreç  Murat İpekten

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