19 Mart 2024 Malatya’da nöbetçi eczaneler

“Malatya’da nöbetçi eczaneler hangileri? 19 Mart 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? Bugün Malatya'da hangi eczaneler nöbetçi?” gibi soruların yanıtını sizler için araştırdık. 19 Mart 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? İşte Malatya’da bugün hizmet verecek olan nöbetçi eczaneler:
19 Mart 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? İşte Malatya’da bugün hizmet verecek olan nöbetçi eczaneler:
“Park Eczanesi
Valilik yanı Vilayet Parkı karşısı
24 saat açık
Begüm Eczanesi
Polis Evi karşısı, Sıtmapınarı
24 saat açık
İzci Eczanesi
Özalper Mahallesi, Turgut Özal Bulvarı No: 15/B, (Malatya Eğitim Araştırma Hastanesi karşısı Üst Geçit yanı)
24 saat açık
Hacettepe Eczanesi
Samanlı Mahallesi, Hasanbey Caddesi, Gazi Lisesi karşısı, No:289/A, Çilesiz
24 saat açık
Betül Eczanesi
Alacakapı Mahallesi, Kırkgöz Caddesi, Hasırcılar yolu, Opet devamı
24 saat açık”
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.