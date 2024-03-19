19 Mar 2024 - 10:34- Sağlık G:

19 Mart 2024 Malatya’da nöbetçi eczaneler

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“Malatya’da nöbetçi eczaneler hangileri? 19 Mart 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? Bugün Malatya'da hangi eczaneler nöbetçi?” gibi soruların yanıtını sizler için araştırdık. 19 Mart 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? İşte Malatya’da bugün hizmet verecek olan nöbetçi eczaneler:

19 Mart 2024 Malatya’da nöbetçi eczaneler mask
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“Malatya’da nöbetçi eczaneler hangileri? 19 Mart 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? Bugün Malatya'da hangi eczaneler nöbetçi?” gibi soruların yanıtını sizler için araştırdık. 19 Mart 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? İşte Malatya’da bugün hizmet verecek olan nöbetçi eczaneler:

19 Mart 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? İşte Malatya’da bugün hizmet verecek olan nöbetçi eczaneler:

“Park Eczanesi

Valilik yanı Vilayet Parkı karşısı

24 saat açık

Begüm Eczanesi

Polis Evi karşısı, Sıtmapınarı

24 saat açık

İzci Eczanesi

Özalper Mahallesi, Turgut Özal Bulvarı No: 15/B, (Malatya Eğitim Araştırma Hastanesi karşısı Üst Geçit yanı)

24 saat açık

Hacettepe Eczanesi

Samanlı Mahallesi, Hasanbey Caddesi, Gazi Lisesi karşısı, No:289/A, Çilesiz

24 saat açık

Betül Eczanesi

Alacakapı Mahallesi, Kırkgöz Caddesi, Hasırcılar yolu, Opet devamı

24 saat açık”

 
 

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19 Mar 2024 - 10:34 - Sağlık

Mahreç  Besime Güner

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