Malatya’nın yüksek kesimlerine uyarı geldi

Meteoroloji 13’üncü Bölge Müdürlüğü tarafından hava tahmin raporu yayınlandı. Malatya’da bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağışlı olarak geçeceği; yağışların genellikle sağanak ve yağmur, yüksek kesimlerde ise yer yer karla karışık yağmur şeklinde olması beklenmektedir.

Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyredeceği, rüzgârın güneyli yönlerden hafif ve yer yer orta kuvvette, Malatya çevrelerinde ise zaman zaman kuvvetli olarak eseceği bildirildi.

Meteoroloji 13’üncü Bölge Müdürlüğü yüksek kesimler için “Çığ uyarısı: Bölgemizde yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunduğundan yetkililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir” uyarısında bulundu

Öte yandan Malatya-Merkez ve ilçelerindeki hava sıcaklık derecelerinin de verildiği açıklamada hava sıcaklıklarının şu şekilde olması bekleniyor:

“Merkez: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu 11 derece,

Akçadağ: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu 14 derece,

Arapgir: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu 10 derece,

Arguvan: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu 10 derece,

Battalgazi: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu 14 derece,

Darende: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu 12 derece,

Doğanşehir: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu 11 derece,

Doğanyol: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu 13 derece,

Hekimhan: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu 11 derece,

Kale: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu 14 derece,

Kuluncak: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu 10 derece,

Pütürge: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu 10 derece,

Yazıhan: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu 14 derece,

Yeşilyurt: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu 13 derece”