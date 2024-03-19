19 Mar 2024 - 10:08- Gündem G:

Veriler açıklandı! Malatya ve çevre illerde dikkat çeken deprem fırtınaları

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AFAD tarafından yayınlanan verilere göre Kahramanmaraş, Adıyaman, Sivas ve Malatya’da saat 04.15’ten itibaren küçük küçük çok sayıda deprem meydana geldi. Peki bu neye işaret? Gözler şimdi uzmanlardan gelecek olan açıklamalara çevrildi.

Veriler açıklandı! Malatya ve çevre illerde dikkat çeken deprem fırtınaları mask
Veriler açıklandı! Malatya ve çevre illerde dikkat çeken deprem fırtınaları
Veriler açıklandı! Malatya ve çevre illerde dikkat çeken deprem fırtınaları
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Malatya’da sabah 07.03 sularında Yeşilyurt merkezli 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin büyüklüğü her ne kadar düşük olsa da Malatyalılar sarsıntıdan çok sesin olduğunu dile getirdi.

Veriler açıklandı! Malatya ve çevre illerde dikkat çeken deprem fırtınaları

Son zamanlarda Malatya ve çevre illerdeki artçı deprem sessizliği bu sabah saat 04.15’ten sonra bozuldu. AFAD tarafından açıklanan verilere göre ilk küçük artçı deprem saat 04.15’te Kahramanmaraş’ta 2,2 büyüklüğünde meydana gelirken sonrasında sırasıyla Malatya, Adıyaman ve Sivas’ta artçılar yaşandı.

Veriler açıklandı! Malatya ve çevre illerde dikkat çeken deprem fırtınaları

Her ne kadar küçük depremler de olsa yaşanan bu artçılar bölgede yaşayan vatandaşları tedirgin etti. Gözler deprem uzmanlarından gelecek olan açıklamalara çevrilirken, saat 04.15’te başlayan küçük deprem fırtınalarının listesi şu şekilde:

Veriler açıklandı! Malatya ve çevre illerde dikkat çeken deprem fırtınaları

“Bugün saat 04.15’te, yerin 6.82 kilometre derinliğinde, 2.2 büyüklüğünde Kahramanmaraş Elbistan’da,

Bugün saat 04.20’de, yerin 6.99 kilometre derinliğinde, 1.6 büyüklüğünde Kahramanmaraş Nurhak’ta,

Bugün saat 04.46’da, yerin 6.97 kilometre derinliğinde, 1.2 büyüklüğünde Malatya Yeşilyurt’ta,

Bugün saat 04.52’de, yerin 6.9 kilometre derinliğinde, 1.2 büyüklüğünde Malatya Yeşilyurt’ta,

Bugün saat 05.20’de, yerin 6.96 kilometre derinliğinde, 1.2 büyüklüğünde Kahramanmaraş Onikişubat’ta,

Bugün saat 06.48’de, yerin 7.25 kilometre derinliğinde, 1.2 büyüklüğünde Malatya Darende’de,

Bugün saat 06.52’de, yerin 7.2 kilometre derinliğinde, 1.7 büyüklüğünde Kahramanmaraş Elbistan’da,

Bugün saat 06.53’te, yerin 7.38 kilometre derinliğinde, 1.7 büyüklüğünde Kahramanmaraş Ekinözü’nde,

Bugün saat 07.03’te, yerin 6.61 kilometre derinliğinde, 3.5 büyüklüğünde Malatya Yeşilyurt’ta,

Bugün saat 07.26’da, yerin 6.75 kilometre derinliğinde, 3.5 büyüklüğünde Adıyaman Çelikhan’da,

Bugün saat 07.54’de, yerin 7.04 kilometre derinliğinde, 2.7 büyüklüğünde Sivas Gürün’de,

Bugün saat 08.41’de, yerin 7.0 kilometre derinliğinde, 1.6 büyüklüğünde Sivas Gürün’de,

Bugün saat 09.03’te, yerin 7.0 kilometre derinliğinde, 1.1 büyüklüğünde Malatya Pütürge’de

Bugün saat 10.43’te, yerin 11.46 kilometre derinliğinde, 2.8 büyüklüğünde Adıyaman Çelikhan'da

Bugün saat 10.07'de, yerin 7.07 kilometre derinliğinde, 2.2 büyüklüğünde Kahramanmaraş Ekinözü'nde deprem meydana geldi.”

Veriler açıklandı! Malatya ve çevre illerde dikkat çeken deprem fırtınaları
 

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19 Mar 2024 - 10:08 Malatya- Gündem

Mahreç  Türkan Yıldız Kaya

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