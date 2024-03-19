Veriler açıklandı! Malatya ve çevre illerde dikkat çeken deprem fırtınaları

Malatya’da sabah 07.03 sularında Yeşilyurt merkezli 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin büyüklüğü her ne kadar düşük olsa da Malatyalılar sarsıntıdan çok sesin olduğunu dile getirdi.

Son zamanlarda Malatya ve çevre illerdeki artçı deprem sessizliği bu sabah saat 04.15’ten sonra bozuldu. AFAD tarafından açıklanan verilere göre ilk küçük artçı deprem saat 04.15’te Kahramanmaraş’ta 2,2 büyüklüğünde meydana gelirken sonrasında sırasıyla Malatya, Adıyaman ve Sivas’ta artçılar yaşandı.

Her ne kadar küçük depremler de olsa yaşanan bu artçılar bölgede yaşayan vatandaşları tedirgin etti. Gözler deprem uzmanlarından gelecek olan açıklamalara çevrilirken, saat 04.15’te başlayan küçük deprem fırtınalarının listesi şu şekilde:

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“Bugün saat 04.15’te, yerin 6.82 kilometre derinliğinde, 2.2 büyüklüğünde Kahramanmaraş Elbistan’da,

Bugün saat 04.20’de, yerin 6.99 kilometre derinliğinde, 1.6 büyüklüğünde Kahramanmaraş Nurhak’ta,

Bugün saat 04.46’da, yerin 6.97 kilometre derinliğinde, 1.2 büyüklüğünde Malatya Yeşilyurt’ta,

Bugün saat 04.52’de, yerin 6.9 kilometre derinliğinde, 1.2 büyüklüğünde Malatya Yeşilyurt’ta,

Bugün saat 05.20’de, yerin 6.96 kilometre derinliğinde, 1.2 büyüklüğünde Kahramanmaraş Onikişubat’ta,

Bugün saat 06.48’de, yerin 7.25 kilometre derinliğinde, 1.2 büyüklüğünde Malatya Darende’de,

Bugün saat 06.52’de, yerin 7.2 kilometre derinliğinde, 1.7 büyüklüğünde Kahramanmaraş Elbistan’da,

Bugün saat 06.53’te, yerin 7.38 kilometre derinliğinde, 1.7 büyüklüğünde Kahramanmaraş Ekinözü’nde,

Bugün saat 07.03’te, yerin 6.61 kilometre derinliğinde, 3.5 büyüklüğünde Malatya Yeşilyurt’ta,

Bugün saat 07.26’da, yerin 6.75 kilometre derinliğinde, 3.5 büyüklüğünde Adıyaman Çelikhan’da,

Bugün saat 07.54’de, yerin 7.04 kilometre derinliğinde, 2.7 büyüklüğünde Sivas Gürün’de,

Bugün saat 08.41’de, yerin 7.0 kilometre derinliğinde, 1.6 büyüklüğünde Sivas Gürün’de,

Bugün saat 09.03’te, yerin 7.0 kilometre derinliğinde, 1.1 büyüklüğünde Malatya Pütürge’de

Bugün saat 10.43’te, yerin 11.46 kilometre derinliğinde, 2.8 büyüklüğünde Adıyaman Çelikhan'da

Bugün saat 10.07'de, yerin 7.07 kilometre derinliğinde, 2.2 büyüklüğünde Kahramanmaraş Ekinözü'nde deprem meydana geldi.”