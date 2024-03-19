- Gündem

Malatyalılar dikkat 8 ilçede saatler sürecek

ABONE OL Google News Sayfamız

FEDAŞ tarafından Malatya’da işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. FEDAŞ Malatya’nın bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi.

Malatyalılar dikkat 8 ilçede saatler sürecek mask
Malatyalılar dikkat 8 ilçede saatler sürecek
Malatyalılar dikkat 8 ilçede saatler sürecek
+1
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

FEDAŞ, Malatya’nın bazı ilçe ve mahallelerinde elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu açıklamaya göre:

Malatyalılar dikkat 8 ilçede saatler sürecek

“Bugün 09.00 ila 17.00 saatleri arasında Yazıhan ilçesine bağlı Durucasu, Bahçelievler, Kömüşhan, Hamidiye, Bereketli, Sürür mahallelerine,

Bugün 09.00 ila 12.00 saatleri arasında Yeşilyurt ilçesine bağlı Cevatpaşa, Özalper, Turgut Özal, İnönü, Aşağı Bağlar, Koyunoğlu, Zaviye, Cemalgürsel, Hacı Abdi, Çavuşoğlu, Samanlı, Yavuz Selim, Şahnahan, Abdulgaffar, Şeyh Bayram, Paşaköşkü, Gazi, Tecde, Cumhuriyet, Çilesiz, Salköprü, Ataköy, Bostanbaşı, Karakavak, Seyran, Yamaç, Yakınca, Topsöğüt, Samanköy, Kendirli, Tepeköy, Dilek, Yakınca, Atatürk, Koşu, Merkez Fatih, Hoca Ahmet Yesevi, Kiltepe, Çarmuzu, Yaka mahallelerine,

Malatyalılar dikkat 8 ilçede saatler sürecek

Bugün 09.00 ila 12.00 saatleri arasında Battalgazi ilçesine bağlı Bulgurlu, Merkez Beydağı, Başharık, Hacıhaliloğluçiftliği, Bağtepe, Hacıyusuflar, Karatepe, Göller, Karakaşçiftliğiköyü, Yarımcahan, Karaköy, Hasırcılar, Boran, İsak, Mezraa, Çöşnük, Fırat, Zafer, Tandoğan, B.Hüseyinbey, K.Hüseyinbey, Üçbağlar, Kernek, Hasan Varol, İstiklal, Ferhadiye, Kırçuval, Sancaktar, Akpınar, Başharık, Saray, Hamidiye, Yenihamam, Halfettin, Şahnahan, Göztepe mahallelerine,

Malatyalılar dikkat 8 ilçede saatler sürecek

Bugün 09.00 ila 16.00 saatleri arasında Doğanyol ilçesine bağlı Akkent, Yalınca, Poyraz, Behramlı, Ulutaş, Gevheruşağı, Hacıyusuflar, Karatepe, Göller, Karakaşçiftliğiköyü, Yarımcahan, Karaköy, Hasırcılar, Boran, İsak, Mezraa mahallelerine,

Bugün 09.00 ila 15.00 saatleri arasında Hekimhan ilçesine bağlı Dikenli, Girmana, Erecek mahallelerine,

Bugün 09.00 ila 15.00 saatleri arasında Doğanşehir ilçesine bağlı Savaklı, Altıntop, Hudut, Günedoğru, Esentepe mahallelerine,

Bugün 09.00 ila 17.00 saatleri arasında Yeşilyurt ilçesine bağlı Salkonak Mahallesi’ne,

Yarın 09.00 ila 13.00 saatleri arasında Doğanşehir ilçesine bağlı Polat, Fındık, Çavuşlu, Yolkoru mahallelerine,

Malatyalılar dikkat 8 ilçede saatler sürecek

Yarın 09.00 ila 13.00 saatleri arasında Hekimhan ilçesine bağlı Yayladam, Dursunlu, Karaçayır, Kızılhisar, Sarıkız mahallelerine,

Yarın 10.00 ila 17.00 saatleri arasında Pütürge ilçesine bağlı Taşmış Mahallesi’ne,

Yarın 10.00 ila 17.00 saatleri arasında Akçadağ ilçesine bağlı Bahri Mahallesi’ne” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.

 

# Elektrik kesintisi, Malatya elektrik kesintisi, malatya, malatya haber, malatya son dakika, son dakika malatya haberleri, fedaş elektrik kesintisi, Busabah malatya, malatya busabah gazetesi

19 Mar 2024 - 10:03 Malatya- Gündem

Mahreç  Besime Güner

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL