19 Mar 2024 - 07:03- Gündem G:

Son Dakika! Malatya güne depremle uyandı!

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Son Dakika! Malatya güne depremle uyandı! Peki depremin merkez üssü, büyüklüğü ve derinli kaç? Detaylar haberimizde…

Son Dakika! Malatya güne depremle uyandı! mask
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Malatyalılar güne depremle başladı. Sabah saat 07.03 sularında meydana gelen deprem korkuya neden oldu. 


Peki depremin merkez üssü, derinliği ve büyüklüğü kaç?  İşte ayrıntılar…

Kandilli Rasathanesi verilerine göre merkez üssü Yeşilyurt Duruldu olan deprem yerin 5.6 kilometre derinliğinde 3.2 büyüklüğünde meydana geldi. 
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19 Mar 2024 - 07:03 Malatya- Gündem

Mahreç  Murat İpekten

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