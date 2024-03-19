Son Dakika! Malatya güne depremle uyandı!

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Malatyalılar güne depremle başladı. Sabah saat 07.03 sularında meydana gelen deprem korkuya neden oldu.





Peki depremin merkez üssü, derinliği ve büyüklüğü kaç? İşte ayrıntılar…





Kandilli Rasathanesi verilerine göre merkez üssü Yeşilyurt Duruldu olan deprem yerin 5.6 kilometre derinliğinde 3.2 büyüklüğünde meydana geldi.