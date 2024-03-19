TFF, 30. hafta VAR kararlarını açıkladı: İşte detaylar

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında oynanan karşılaşmaların Video Yardımcı Hakem (VAR) kayıtlarını kamuoyuyla paylaştı.

TFF'nin Youtube hesabından ses ve görüntülü olarak yayınlanan videoda, 3 önemli maçın VAR kayıtları ve alınan kararlar detaylı bir şekilde sunuldu. İşte o kararlar:

Alanyaspor ile Kayserispor arasında oynanan müsabakanın 90+1. dakikasında Alanyaspor'un attığı gol öncesi potansiyel ofsayt pozisyonu incelendi. Hakem Emre Kargın, monitörden izlediği pozisyon sonucunda golü iptal etme kararı verdi.

Beşiktaş ve Antalyaspor arasındaki maçın 34. dakikasında, konuk ekip Antalyaspor'un atağında potansiyel bir penaltı pozisyonu yaşandı. VAR uyarısıyla pozisyonu izleyen hakem Burak Pakkan, penaltı noktasını gösterdi.

Aynı maçın 90+6. dakikasında, Beşiktaş'ın ev sahibi olduğu atağın ardından elle oynama pozisyonu incelendi. Hakem Burak Pakkan, pozisyonu değerlendirerek Beşiktaş lehine penaltı kararı verdi.

Adana Demirspor ile Sivasspor arasındaki mücadelede ise 38. dakikada yaşanan bir pozisyon VAR incelemesine konu oldu. Hakem Tugay Kaan Numanoğlu, VAR uyarısıyla kenara gelerek potansiyel penaltı pozisyonu öncesinde Sivasspor lehine faul kararı verdi.

TFF'nin açıkladığı bu VAR kayıtları, maçlarda yaşanan kritik anların detaylı bir şekilde incelenerek alınan kararların kamuoyuyla paylaşılmasını sağlıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı