Otomobil bariyerlere çarptı, 2 yaralı

Diyarbakır'ın Çınar ilçesi yolunda meydana gelen trafik kazasında bir otomobilin bariyerlere çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.
Kaza, saat 18.30 sıralarında gerçekleşti. Sürücüsünün ismi belirlenemeyen 21 ABE 222 plakalı otomobil, henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı kontrolünü kaybederek yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Kazada, araçta bulunan 2 kişi yaralandı.
Olay yerine sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralılara ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Ardından yaralılar, çevredeki hastaneye sevk edilerek tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.
Kaza ile ilgili detaylı inceleme ve soruşturma başlatıldı. Trafik kazasının nedeni hakkında bilgi edinmek ve benzer olayların önüne geçmek amacıyla çalışmalar devam ediyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.