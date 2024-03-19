Otomobil bariyerlere çarptı, 2 yaralı

Diyarbakır'ın Çınar ilçesi yolunda meydana gelen trafik kazasında bir otomobilin bariyerlere çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 18.30 sıralarında gerçekleşti. Sürücüsünün ismi belirlenemeyen 21 ABE 222 plakalı otomobil, henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı kontrolünü kaybederek yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Kazada, araçta bulunan 2 kişi yaralandı.

Olay yerine sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralılara ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Ardından yaralılar, çevredeki hastaneye sevk edilerek tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Kaza ile ilgili detaylı inceleme ve soruşturma başlatıldı. Trafik kazasının nedeni hakkında bilgi edinmek ve benzer olayların önüne geçmek amacıyla çalışmalar devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı