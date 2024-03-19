Kuru sıkı tabanca oyunu kanla bitti: İki çocuk yaralandı

Kayseri'nin Kocasinan ilçesine bağlı Yavuzlar Mahallesi'nde gerçekleşen olayda, C.A. (16) ve O.D. (16) adlı iki çocuk, kurusıkı tabanca ile oyun oynarken beklenmedik bir şekilde yaralandı.

İddiaya göre, oyun esnasında silahın ateş alması sonucu çocukların elleri yaralandı.

Olayın ardından sağlık ve polis ekipleri hızla olay yerine sevk edildi. Yaralı çocuklar, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yaşanan olayla ilgili detaylı inceleme başlatıldı. Özellikle silahın nasıl ateş aldığı ve çocukların nasıl yaralandığı üzerinde titizlikle durulacak.

Kuru sıkı tabanca oyunlarının tehlikeli sonuçlar doğurabileceği bir kez daha vurgulanırken, yetişkinlerin çocukların kullanımına erişebilecekleri silahları güvenli bir şekilde saklamaları önem arz etmektedir.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı