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Kuru sıkı tabanca oyunu kanla bitti: İki çocuk yaralandı

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Kayseri'nin Kocasinan ilçesine bağlı Yavuzlar Mahallesi'nde gerçekleşen olayda, C.A. (16) ve O.D. (16) adlı iki çocuk, kurusıkı tabanca ile oyun oynarken beklenmedik bir şekilde yaralandı.

Kuru sıkı tabanca oyunu kanla bitti: İki çocuk yaralandı mask
Kuru sıkı tabanca oyunu kanla bitti: İki çocuk yaralandı
Kuru sıkı tabanca oyunu kanla bitti: İki çocuk yaralandı
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Kayseri'nin Kocasinan ilçesine bağlı Yavuzlar Mahallesi'nde gerçekleşen olayda, C.A. (16) ve O.D. (16) adlı iki çocuk, kurusıkı tabanca ile oyun oynarken beklenmedik bir şekilde yaralandı.

Kuru sıkı tabanca oyunu kanla bitti: İki çocuk yaralandı

İddiaya göre, oyun esnasında silahın ateş alması sonucu çocukların elleri yaralandı.

Olayın ardından sağlık ve polis ekipleri hızla olay yerine sevk edildi. Yaralı çocuklar, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kuru sıkı tabanca oyunu kanla bitti: İki çocuk yaralandı

Yaşanan olayla ilgili detaylı inceleme başlatıldı. Özellikle silahın nasıl ateş aldığı ve çocukların nasıl yaralandığı üzerinde titizlikle durulacak.

Kuru sıkı tabanca oyunu kanla bitti: İki çocuk yaralandı

Kuru sıkı tabanca oyunlarının tehlikeli sonuçlar doğurabileceği bir kez daha vurgulanırken, yetişkinlerin çocukların kullanımına erişebilecekleri silahları güvenli bir şekilde saklamaları önem arz etmektedir.

Kuru sıkı tabanca oyunu kanla bitti: İki çocuk yaralandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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19 Mar 2024 - 00:39 - Gündem

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