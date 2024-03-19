Bu ülkelerde gece yürümek yürek ister

Geceleri sokakta yalnız başına güvenle yürümeyi herkes ister. Ancak bu birçok ülkede imkansız bir faaliyettir. Özellikle bazı ülkelerde bu, canına susamışlık anlamına dahi gelir. İşte Avrupa'da gece sokakta yalnız yürümenin en güvensiz olduğu ülkeler…
Avrupa deyince her ne kadar güvenlik, medeniyet, elit ortam gibi kelimeler akla gelse de bu zannedildiği gibi değil. Numbeo’nun ortaya koyduğu araştırma da bunu doğruluyor.
SON SIRADA TÜRKİYE VAR
İşte Avrupa'da gece sokakta yalnız yürümenin en güvensiz olduğu ülkeler…
Birinci sırada Fransa var.
İkinci sırada Belarus
Üçüncü sırada Belçika
Dördüncü sırada Birleşik Krallık
Beşinci sırada İsveç
Altıncı sırada Moldova
Yedinci sırada İrlanda
Sekizinci sırada İtalya
Dokuzuncu sırada Yunanistan
Onuncu sırada Türkiye bulunuyor.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.