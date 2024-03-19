Bu ülkelerde gece yürümek yürek ister

Geceleri sokakta yalnız başına güvenle yürümeyi herkes ister. Ancak bu birçok ülkede imkansız bir faaliyettir. Özellikle bazı ülkelerde bu, canına susamışlık anlamına dahi gelir. İşte Avrupa'da gece sokakta yalnız yürümenin en güvensiz olduğu ülkeler…

Avrupa deyince her ne kadar güvenlik, medeniyet, elit ortam gibi kelimeler akla gelse de bu zannedildiği gibi değil. Numbeo’nun ortaya koyduğu araştırma da bunu doğruluyor.

SON SIRADA TÜRKİYE VAR

İşte Avrupa'da gece sokakta yalnız yürümenin en güvensiz olduğu ülkeler…

Birinci sırada Fransa var.

İkinci sırada Belarus

Üçüncü sırada Belçika

Dördüncü sırada Birleşik Krallık

Beşinci sırada İsveç

Altıncı sırada Moldova

Yedinci sırada İrlanda

Sekizinci sırada İtalya

Dokuzuncu sırada Yunanistan

Onuncu sırada Türkiye bulunuyor.