- Yaşam

Bu ülkelerde gece yürümek yürek ister

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Geceleri sokakta yalnız başına güvenle yürümeyi herkes ister. Ancak bu birçok ülkede imkansız bir faaliyettir. Özellikle bazı ülkelerde bu, canına susamışlık anlamına dahi gelir. İşte Avrupa'da gece sokakta yalnız yürümenin en güvensiz olduğu ülkeler…

Bu ülkelerde gece yürümek yürek ister mask
Bu ülkelerde gece yürümek yürek ister
Bu ülkelerde gece yürümek yürek ister
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Geceleri sokakta yalnız başına güvenle yürümeyi herkes ister. Ancak bu birçok ülkede imkansız bir faaliyettir. Özellikle bazı ülkelerde bu, canına susamışlık anlamına dahi gelir. İşte Avrupa'da gece sokakta yalnız yürümenin en güvensiz olduğu ülkeler…

Bu ülkelerde gece yürümek yürek ister

Avrupa deyince her ne kadar güvenlik, medeniyet, elit ortam gibi kelimeler akla gelse de bu zannedildiği gibi değil. Numbeo’nun ortaya koyduğu araştırma da bunu doğruluyor.

Bu ülkelerde gece yürümek yürek ister

SON SIRADA TÜRKİYE VAR

İşte Avrupa'da gece sokakta yalnız yürümenin en güvensiz olduğu ülkeler…
Birinci sırada Fransa var.
İkinci sırada Belarus
Üçüncü sırada Belçika
Dördüncü sırada Birleşik Krallık
Beşinci sırada İsveç
Altıncı sırada Moldova
Yedinci sırada İrlanda
Sekizinci sırada İtalya
Dokuzuncu sırada Yunanistan
Onuncu sırada Türkiye bulunuyor.

Bu ülkelerde gece yürümek yürek ister
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19 Mar 2024 - 01:40 Malatya- Yaşam

Mahreç  Murat İpekten

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