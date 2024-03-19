İftarların vazgeçilmezi o çorbanın püf noktaları

Ramazan ayının yaklaşmasıyla birlikte çorba fikirleri de araştırılıyor. Hemen herkesin çok sevdiği mercimek çorba ise iftarların vazgeçilmezi. Peki, mercimek çorba nasıl yapılır? Püf noktaları nelerdir?

İşte geleneksel Türk tarifine göre basit bir mercimek çorbası tarifi:

Malzemeler:

1 su bardağı kırmızı mercimek

1 adet büyük boy soğan

1 adet büyük boy havuç

1 adet büyük boy patates

2 yemek kaşığı sıvı yağ veya tereyağı

1 yemek kaşığı un

1 yemek kaşığı domates salçası (isteğe bağlı)

Tuz

Karabiber

Su veya tavuk/büyük baş et suyu (yaklaşık 4-5 su bardağı)

Hazırlanması:

Mercimeği iyice yıkayın ve bir süzgece alın.

Soğanı, havucu ve patatesi küçük küpler halinde doğrayın.

Tencereye sıvı yağı veya tereyağını alın ve ısıtın. Doğranmış soğanı ekleyin ve pembeleşene kadar kavurun.

Soğanlar pembeleştikten sonra doğranmış havucu ve patatesi ekleyin ve birkaç dakika daha kavurun.

Eğer kullanacaksanız domates salçasını ekleyin ve kokusu çıkana kadar kavurun.

Üzerine yıkanmış mercimekleri ekleyin ve biraz karıştırın.

Üzerine su veya et suyunu ekleyin. Yaklaşık olarak 4-5 su bardağı su ekleyebilirsiniz. Tuzunu ve karabiberini de ekleyin.

Tencerenin kapağını kapatın ve mercimekler iyice yumuşayana kadar pişirin. Bu yaklaşık olarak 20-30 dakika sürebilir.

Mercimekler iyice piştikten sonra çorbayı blender veya çırpıcı ile pürüzsüz bir kıvam alana kadar karıştırın.

Eğer çorba çok yoğun olursa, isteğe bağlı olarak kaynar su ekleyebilirsiniz.

Üzerine tereyağı ile kızdırılmış pul biber veya kuru nane serpiştirebilirsiniz.

Sıcak olarak servis yapın.