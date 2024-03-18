Bugün Malatya’da neler oldu?

Malatya’da bugün neler oldu? Hangi gelişmeler yaşandı? Malatya özelinde yaşanan son dakika haberler nelerdi? İşte BUSABAH Medya’nın gündemine yansıyan tüm gelişmeler…

Malatya, Hatay, Adıyaman, Kahramanmaraş Kura çekimi için butona basılacak

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin etkilediği şehirlerde kura çekimleri yapılmaya devam ediyor. Yarın Malatya, Hatay, Adıyaman, Kahramanmaraş illerinde ikinci kura çekimleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın butona basması ile gerçekleştirilecek. Peki, kura çekimi saat kaçta başlıyor, kaç konut teslim edilecek, Malatya’ya hangi bakan gelecek? Tüm detaylar haberimizde…

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/19610571/malatya-hatay-adiyaman-kahramanmaras-kura-cekimi-icin-butona-basilacak



Malatya’da binaların dış cephesi nasıl olacak?

Malatya Kültür Yaşam Derneği Başkanı Araştırmacı Yazar Atilla Kantarcı, yetkililere yeni kurulacak Malatya kent meydanını çevreleyecek binaların dış cephesinin nasıl olacağını sordu. BUSABAH Medya’ya konuşan Kantarcı, kent meydanlarının ne kadar önemli olduğuna dikkat çekti.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/19605784/malatyada-binalarin-dis-cephesi-nasil-olacak



Deprem Bilimciden Malatyalıları rahatlatacak açıklama geldi

Depremlerin ardından sık sık çalışmaları ve bilgilendirmeleri ile gündeme gelen Emekli Jeolog Prof. Dr. Mehmet Önal Malatya hakkında bazı açıklamalarda bulundu. Bilim insanları Malatya’da 6 Şubat’tan itibaren meydana gelen binlerce artçı depremle birlikte enerjinin büyük bir kısmının boşaldığını ifade ederken Önal da “Artçı depremlerde de sönümlenme başladı” dedi.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/19605651/deprem-bilimciden-malatyalilari-rahatlatacak-aciklama-geldi



Kira yardımı süresi uzatılacak mı? Süre doldu: Kira yardımları kesilecek mi?

AFAD’ın depremzede vatandaşlara verdiği kira yardımı belirlenen şartlara göre sadece 1 yıl boyunca verilecekti. Kira yardımı süresi bu şarta göre doldu. Peki, süre uzatılacak mı, Bakan Mehmet Özhaseki bu konuda ne demişti, yetkililer açıklama yaptı mı? Detaylar haberimizde…

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/19599798/kira-yardimi-suresi-uzatilacak-mi-sure-doldu-kira-yardimlari-kesilecek-mi



Erkenek yolunda kaza: 8 kişi yaralandı

Malatya’nın Doğanşehir ilçesinde hafif ticari araç şarampole devrilip ters döndü. Kazada 8 kişi yaralandı.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/19609935/erkenek-yolunda-kaza-8-kisi-yaralandi



O bakanlık personel alımı yapıyor şartlar belli oldu

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, sözleşmeli personel alımı ilanıyla mühendis, avukat, destek ve büro personeli, koruma ve güvenlik görevlisi pozisyonlarında istihdam edilmek üzere 142 kişi alım yapacak. Başvuru süreci ve başvuru şartları aşağıda belirtiliyor.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/19606945/o-bakanlik-personel-alimi-yapiyor-sartlar-belli-oldu