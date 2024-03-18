Malatya’da Çanakkale Zaferi anması “Bizim gücümüz iman, vatan ve bağımsızlık sevdasıdır”

Türk milletinin büyük mücadelesi sonucu 18 Mart 1915 tarihinde Çanakkale Zaferi kazanıldı. Türkiye’nin dört bir yanında büyük minnetle kutlanan 18 Mart Çanakkale Zaferi, Malatya’da bu sene Kongre ve Kültür Merkezi’nde yapılan program ile gerçekleşti. Yapılan anma programına şehit ve gazi yakınları da katıldı.

Türk tarihinde anlam ve önemi büyük olan 18 Mart Çanakkale Zaferi her yıl olduğu gibi bu yıl da gururla kutlandı. Malatya Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen anma programına Malatya Valisi Ersin Yazıcı, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, 2’nci Ordu Komutanı Korgeneral Metin Tokel, Malatya Milli Eğitim Müdürü Behçet Bakır ve şehit aileleriyle beraber çok sayıda vatandaş katıldı.

İl Milli Eğitim Müdürü Behçet Bakır, Çanakkale Şehitliğinden gönderilen toprağı Malatya Valisi Ersin Yazıcı’ya takdim etti

“MİLLETLERE DE İLHAM KAYNAĞI OLMUŞTUR”

Türkiye Harp Malûlü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Malatya Şube Başkanı İsmail Ayvalı,

“Çanakkale için kanlarını feda eden kahraman şehitlerimize Allah rahmet eylesin. Aynı zamanda canlarını seve seve vererek şehitlik mertebesine ulaşmanın işinden çok, askeri bir başarı gösteren bir örnektir. Şehitlerimizin vatanın en güçlü ordularına karşı kazandığı bu büyük gurur ve şeref, altında yaşayan milletlere de ilham kaynağı olmuştur. Aziz Türk Milletimize kutlu olsun. Şehitlerin ruhu şad olsun”

dedi.

“ÇANAKKALE GEÇİLMEZ BİR SINIR”

Çanakkale Savaşı’nın önemine değinen Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan,

“18 Mart Çanakkale zaferi 109’uncu yıl dönümünde başta Mustafa Kemal olmak üzere bütün şehitlerimizi rahmetle minnetle, şükranla yâd ediyorum. Çanakkale geçilmez bir sınır. Çanakkale gittiği zaman İstanbul Tayfa ve Orta Doğu'da bir şey kalmayacak. Enver Paşa Genel karar komutanıyken Mustafa Kemal Paşa milletin kaderini değiştirip şehitlerini kaderini değiştirip düşman boğazı geçemeyince karaya çıkıyor. Conkbayırda Anafarta da o zaman Mustafa Kemal Aktürk’ün ‘Taarruzu Değil Ölmeyi Emrediyorum’ dediği yola çıkıyor. İşte o Gelibolu'daki çıkartmanın cizinete uğraması Çanakkale destanını yazmıştır”

şeklinde konuştu.

“DİRENİŞ RUHUNA DA İLHAM VERMİŞTİR”

Malatya Valisi Ersin Yazıcı, aziz şehitlerine duyduğu minneti söyleyerek,

“Çanakkale'de ecdadımıza ilham veren şehadet ruhuyla vatan ve istiklal uğrunda canlarını kutsal değerlerimizin yaşaması için feda eden aziz şehitlerimizi rahmet ve şükranla yad ediyoruz. Cephede olmaktan tereddüt etmeyen, askerine taarruzu değil, ölmeyi emreden, mücadele veren kadınlarımızın, ninelerimizin, analarımızın topyekûn devlet sevgisinin birlik ve beraberlik ruhunun, inancın, azmin, taktik ve zaferidir. Kahraman askerlerimizin iman ve azmi milletimizin üstün fedakarlıklarıyla Çanakkale'deki eşsiz başarı İstiklal Harbimizi zafere ulaştırdı. Direniş ruhuna da ilham vermiştir”

şeklinde ifade etti.

“GÜÇ KAYNAĞIMIZ VATAN VE BAĞIMSIZLIK SEVDASIDIR”

Çanakkale ruhunun ve topraklarının canlı olduğuna değinen Malatya Valisi Yazıcı,

“Terör örgütlerine ve arkalarındaki odaklara karşı yürüttüğümüz beka mücadelesinde devlet olarak güç kaynağımız tıpkı bir asır öncesinde olduğu gibi yine milletimizin imanı, inancı, vatan ve bağımsızlık sevdasıdır. 15 Temmuz gecesi FETÖ ihanet çetesine karşı vücudunu tanklara karşı siper eden aziz şehitlerimiz ile kahraman gazilerimiz Çanakkale ruhunun bu topraklarda ne kadar diri ne kadar canlı olduğunu bir kez daha göstermiştir. Türk milleti, dün olduğu gibi bundan sonra da milli ve manevi değerlerine yönelecek her saldırıyı bir ve beraberlik içerisinde bertaraf ederek bu uğurda şehadet mertebesine erişen ecdadımızın ebedi iştiyakını, huzur içerisinde sürdürmesini sağlamaya devam edecektir”

şeklinde konuştu.

Malatya Valisi Ersin Yazıcı, son olarak Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere şehitler huzurunda eğildiğini söyleyerek,

“18 Mart 1915 Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109 dönümünde Anadolu'nun sonsuza kadar Türk vatanı olmasını sağlayan destansı zaferlerin kahramanları başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve onun silah arkadaşları olmak üzere kutsal vatan topraklarını canları pahasına ederek şehitlik mertebesine ve onuruna erişen aziz şehitlerimizin minnet ve şükranla hatırlıyor, gazilerimizi minnetle yad ediyor, hatıraların önünde saygıyla eğiliyoruz. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyoruz”

sözleriyle noktaladı.