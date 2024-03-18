Malatya, Hatay, Adıyaman, Kahramanmaraş Kura çekimi için butona basılacak

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin etkilediği şehirlerde kura çekimleri yapılmaya devam ediyor. Yarın Malatya, Hatay, Adıyaman, Kahramanmaraş illerinde ikinci kura çekimleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın butona basması ile gerçekleştirilecek. Peki, kura çekimi saat kaçta başlıyor, kaç konut teslim edilecek, Malatya’ya hangi bakan gelecek? Tüm detaylar haberimizde…

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin yıktığı şehirlerde hazırlanan konutlar teslim ediliyor. Bu bağlamda yeni kura çekimlerinin ne zaman yapılacağı merak konusuydu. Yarın o da gerçekleştirilecek.

BAKAN ERSOY YARIN MALATYA’DA OLACAK

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, yarın kura çekimi için Malatya’da olacak. Saat 11.00’de Malatya Valiliği ziyareti gerçekleştirecek olan Bakan Ersoy, saat 14.00’te İkizce Deprem Konutları’na geçerek kura ve teslim töreninde bulunacak.

Saat 14.00’te başlayacak olan kura çekiminde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nden canlı bağlanılarak sunucunun açılış konuşması olacak. Ardından noterin konuşması gerçekleşecek ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan butona basarak kura çekimini başlatacak.

HANGİ BAKAN NEREDE OLACAK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan halka hitap edecek. Malatya’dan canlı bağlantıyı Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy temsil edecek. Kahramanmaraş’tan canlı bağlantıyı İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Hatay’dan canlı bağlantıyı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Adıyaman’dan canlı bağlantıyı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan temsil edecek.

KAÇ KONUT TESLİM EDİLECEK?

Malatya’da 1700 kadar konutun bu kura çekiminde teslim edilmesi bekleniyor. Konutların çoğu İkizce TOKİ’lerden olacak. Battalgazi için kura çekiminin olmayacağı ifade ediliyor.

MALATYA’DA KAÇ KONUT YAPILACAK?

Malatya’da 69 bin 471 konut, 8 bin 163 iş yeri, 2 bin 587 ahır olmak üzere toplam 80 bin 221 hak sahibi bulunuyor. Şehirde 5 bin 140’ı il ve ilçe merkezlerinde, bin 41’i kırsalda olmak üzere toplam 6 bin 181 konutun teslimi yapıldı. Ayrıca 23.527 konutun yapımı devam ediyor.