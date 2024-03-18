Kar yağışı ve tipi nedeniyle mahsur kalan 85 kişi kurtarıldı

Muş ilinde Hasköy-Mutki karayolunda etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle yaklaşık 85 kişi mahsur kaldı.

Hasköy ve Mutki ilçeleri arasındaki karayolunun Kaymakam Çeşmesi mevkiinde 35 araç mahsur kaldı. Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye sevk edilen Karayolları 113. Şube Şefliği ekipleri, 2 iş makinesiyle 5 saatlik bir çalışma sonucunda yolu ulaşıma açarak, araçlarda mahsur kalan vatandaşları kurtardı.

Kar yağışı ve tipi nedeniyle kapanan yolda çalışan iş makinesi operatörü İdris Karakan, gün içerisinde yaşanan yoğun kar yağışı sonucunda Hasköy-Mutki karayolunun ulaşıma kapandığını belirtti. İhbar üzerine bölgeye gittiklerini ve kardan kapanan yolları açmak için kepçe ve rotatif kullanarak yoğun bir çalışma yaptıklarını ifade etti.

Operasyon sonucunda mahsur kalan vatandaşların kurtarıldığını ve yola yeniden ulaşımın sağlandığını belirten yetkililer, kar yağışı nedeniyle yolların tehlikeli hale gelebileceği uyarısında bulundular. Bu tür durumlarda sürücülerin dikkatli olmaları ve gerekli tedbirleri almaları gerektiğini vurguladılar.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı