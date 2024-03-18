- Gündem

Kar yağışı ve tipi nedeniyle mahsur kalan 85 kişi kurtarıldı

ABONE OL Google News Sayfamız

Muş ilinde Hasköy-Mutki karayolunda etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle yaklaşık 85 kişi mahsur kaldı.

Kar yağışı ve tipi nedeniyle mahsur kalan 85 kişi kurtarıldı mask
Kar yağışı ve tipi nedeniyle mahsur kalan 85 kişi kurtarıldı
Kar yağışı ve tipi nedeniyle mahsur kalan 85 kişi kurtarıldı
+1
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Muş ilinde Hasköy-Mutki karayolunda etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle yaklaşık 85 kişi mahsur kaldı.

Kar yağışı ve tipi nedeniyle mahsur kalan 85 kişi kurtarıldı

Hasköy ve Mutki ilçeleri arasındaki karayolunun Kaymakam Çeşmesi mevkiinde 35 araç mahsur kaldı. Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye sevk edilen Karayolları 113. Şube Şefliği ekipleri, 2 iş makinesiyle 5 saatlik bir çalışma sonucunda yolu ulaşıma açarak, araçlarda mahsur kalan vatandaşları kurtardı.

Kar yağışı ve tipi nedeniyle mahsur kalan 85 kişi kurtarıldı

Kar yağışı ve tipi nedeniyle kapanan yolda çalışan iş makinesi operatörü İdris Karakan, gün içerisinde yaşanan yoğun kar yağışı sonucunda Hasköy-Mutki karayolunun ulaşıma kapandığını belirtti. İhbar üzerine bölgeye gittiklerini ve kardan kapanan yolları açmak için kepçe ve rotatif kullanarak yoğun bir çalışma yaptıklarını ifade etti.

Kar yağışı ve tipi nedeniyle mahsur kalan 85 kişi kurtarıldı

Operasyon sonucunda mahsur kalan vatandaşların kurtarıldığını ve yola yeniden ulaşımın sağlandığını belirten yetkililer, kar yağışı nedeniyle yolların tehlikeli hale gelebileceği uyarısında bulundular. Bu tür durumlarda sürücülerin dikkatli olmaları ve gerekli tedbirleri almaları gerektiğini vurguladılar.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

# Muş, Hasköy-Mutki karayolu, kar yağışı, tipi, mahsur, Yağış, araç, tedbir

18 Mar 2024 - 22:37 - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL