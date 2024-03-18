Kripto para dolandırıcılığı operasyonunda 7 kişi tutuklandı

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Samsun Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Adana, Ankara, Isparta ve Manisa illerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyon kapsamında, kripto para ve kripto para yatırımı dolandırıcılığıyla suçlanan 9 kişi gözaltına alındı.
Yapılan incelemeler sonucunda, şüphelilerin birbirleriyle "Telegram" isimli mesajlaşma programında oluşturdukları gruplarda kendilerini "kripto para yatırım uzmanı" gibi tanıtarak aldatıcı dekont paylaşımları yaparak insanları dolandırdıkları ortaya çıktı. Şüphelilerin, sahte kripto para sitelerine yönlendirilen mağdurlardan para talep ederek dolandırıcılık yaptığı belirlendi.
Samsun Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon kapsamında gözaltına alınan 9 kişiden 7'si, yapılan sorgulamaların ardından Samsun Adliyesine sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 7'si tutuklanırken, 1 kişi ise serbest bırakıldı.
Dolandırıcılık suçlamasıyla gözaltına alınan ve mahkemeye sevk edilen şüphelilerin, adli süreçte haklarındaki iddialara ilişkin savunmaları ve delillerin değerlendirilmesi devam ediyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.