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Otomobilin takla atması sonucu 1 kişi yaralandı

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Van'ın Gevaş ilçesinde, öğle saatlerinde Aladüz Mahallesi yakınlarında meydana gelen bir kaza sonucunda, sürücüsünün kimliği belirlenemeyen 34 BP 2636 otomobil kontrolden çıkarak takla attı.

Otomobilin takla atması sonucu 1 kişi yaralandı mask
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Van'ın Gevaş ilçesinde, öğle saatlerinde Aladüz Mahallesi yakınlarında meydana gelen bir kaza sonucunda, sürücüsünün kimliği belirlenemeyen 34 BP 2636 otomobil kontrolden çıkarak takla attı.

Kazada, otomobilde bulunan bir kişi yaralandı.

Otomobilin takla atması sonucu 1 kişi yaralandı

Olay yerine ulaşan Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri de kısa sürede müdahalede bulundu. Yaralı şahıs ambulansla hastaneye sevk edilirken, kazayla ilgili incelemenin başlatıldığı belirtildi.

Kazanın nasıl gerçekleştiği ve yaralanmanın durumunun ne olduğu konusunda detaylı bilgi verilmezken, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği ifade edildi. Kazanın neden kaynaklandığına dair yapılan incelemeler sonucunda daha fazla bilgi ortaya çıkması bekleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
# Van, Gevaş, kaza, trafik kazası, Otomobil, yaralı

18 Mar 2024 - 22:13 - Gündem

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