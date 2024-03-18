Otomobilin takla atması sonucu 1 kişi yaralandı

Van'ın Gevaş ilçesinde, öğle saatlerinde Aladüz Mahallesi yakınlarında meydana gelen bir kaza sonucunda, sürücüsünün kimliği belirlenemeyen 34 BP 2636 otomobil kontrolden çıkarak takla attı.

Kazada, otomobilde bulunan bir kişi yaralandı.

Olay yerine ulaşan Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri de kısa sürede müdahalede bulundu. Yaralı şahıs ambulansla hastaneye sevk edilirken, kazayla ilgili incelemenin başlatıldığı belirtildi.

Kazanın nasıl gerçekleştiği ve yaralanmanın durumunun ne olduğu konusunda detaylı bilgi verilmezken, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği ifade edildi. Kazanın neden kaynaklandığına dair yapılan incelemeler sonucunda daha fazla bilgi ortaya çıkması bekleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı