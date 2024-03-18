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Yağışın neden olduğu kazada motosiklet devrildi: 2 yaralı

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Elazığ'ın merkezinde, Mehmet Akif Ersoy Caddesi'nde meydana gelen kazada, yağışla birlikte kayganlaşan yolda seyir halinde olan 23 AEM 236 plakalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Yağışın neden olduğu kazada motosiklet devrildi: 2 yaralı mask
Yağışın neden olduğu kazada motosiklet devrildi: 2 yaralı
Yağışın neden olduğu kazada motosiklet devrildi: 2 yaralı
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Elazığ'ın merkezinde, Mehmet Akif Ersoy Caddesi'nde meydana gelen kazada, yağışla birlikte kayganlaşan yolda seyir halinde olan 23 AEM 236 plakalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Yağışın neden olduğu kazada motosiklet devrildi: 2 yaralı

Kazada, motosiklet sürücüsü ve arkasında bulunan arkadaşı yaralandı.

Yağışın neden olduğu kazada motosiklet devrildi: 2 yaralı

Olayın ardından sağlık ve polis ekipleri hızla olay yerine sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındılar. Polis ekipleri de kaza yerinde detaylı inceleme yaptılar.

Yağışın neden olduğu kazada motosiklet devrildi: 2 yaralı

Yağışların yola neden olduğu kayganlık, motosikletin devrilmesine yol açtı ve bu durumda iki kişinin yaralanmasına sebep oldu. Kaza sonrasında olay yerine sağlık ve güvenlik ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yaralılar acil tedavi altına alındılar. Polis ekiplerinin de kazayla ilgili detaylı inceleme başlattığı belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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18 Mar 2024 - 22:10 - Asayiş

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