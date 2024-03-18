Yağışın neden olduğu kazada motosiklet devrildi: 2 yaralı

Elazığ'ın merkezinde, Mehmet Akif Ersoy Caddesi'nde meydana gelen kazada, yağışla birlikte kayganlaşan yolda seyir halinde olan 23 AEM 236 plakalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Kazada, motosiklet sürücüsü ve arkasında bulunan arkadaşı yaralandı.
Olayın ardından sağlık ve polis ekipleri hızla olay yerine sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındılar. Polis ekipleri de kaza yerinde detaylı inceleme yaptılar.
Yağışların yola neden olduğu kayganlık, motosikletin devrilmesine yol açtı ve bu durumda iki kişinin yaralanmasına sebep oldu. Kaza sonrasında olay yerine sağlık ve güvenlik ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yaralılar acil tedavi altına alındılar. Polis ekiplerinin de kazayla ilgili detaylı inceleme başlattığı belirtildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.