- Asayiş

Komşuda korkutan ev yangını

ABONE OL Google News Sayfamız

Elazığ’da bir evde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Komşuda korkutan ev yangını mask
ABONE OL Google News Sayfamız

Elazığ’da bir evde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Komşuda korkutan ev yangını

Olay merkeze bağlı Kırklar Mahallesi 10049. Sokak'ta yaşandı. Edinilen bilgiye göre, evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını fark eden vatandaşlar durumu Elazığ Belediyesi İtfaiye Amirliği ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, çıkan yangını kontrol altına alıp söndürdü. Yangın sonrası evde büyük çapta maddi hasar meydana geldi.
Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
# Elazığ, ev, yangın, ev yangını, itfaiye, Kırklar Mahallesi, maddi hasar

18 Mar 2024 - 22:06 - Asayiş

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL