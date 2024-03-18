Komşuda korkutan ev yangını

Elazığ’da bir evde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Olay merkeze bağlı Kırklar Mahallesi 10049. Sokak'ta yaşandı. Edinilen bilgiye göre, evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını fark eden vatandaşlar durumu Elazığ Belediyesi İtfaiye Amirliği ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, çıkan yangını kontrol altına alıp söndürdü. Yangın sonrası evde büyük çapta maddi hasar meydana geldi.
Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.