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Alev alan otomobil itfaiye tarafından söndürüldü

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Konya'nın Karapınar ilçesinde, Organize Sanayi Kavşağı yakınlarında seyir halinde olan D.Ç. idaresindeki 42 APE 055 plakalı  otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle motor kısmından alev aldı.

Alev alan otomobil itfaiye tarafından söndürüldü mask
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Konya'nın Karapınar ilçesinde, Organize Sanayi Kavşağı yakınlarında seyir halinde olan D.Ç. idaresindeki 42 APE 055 plakalı  otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle motor kısmından alev aldı.

Olayın ardından sürücü tarafından yapılan ihbar üzerine itfaiye ve polis ekipleri hızla olay yerine sevk edildi.

Alev alan otomobil itfaiye tarafından söndürüldü

Polis ekipleri, çevre güvenliğini sağlarken, itfaiye ekipleri ise hemen araçtaki alevlere müdahale etti. Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, alevleri kontrol altına alarak otomobildeki yangını başarıyla söndürdü. Ancak otomobil kullanılamaz hale gelirken, yangının çıkış sebebiyle ilgili araştırmalar devam ediyor.

Karapınar ilçesinde meydana gelen bu olayda can kaybı veya yaralanma yaşanmazken, otomobilin tamamen yanarak kullanılamaz hale gelmesi çevredeki vatandaşların endişesine neden oldu. Yangının neden çıktığının belirlenmesi için polis ekipleri tarafından detaylı bir soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

# Konya, Karapınar, Otomobil, itfaiye, Organize Sanayi Kavşağı, soruşturma, yangın

18 Mar 2024 - 22:04 - Gündem

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