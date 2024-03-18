Yağmur ve kar yağışı vatandaşları zor anlar yaşattı

Van'ın Başkale ilçesinde dün akşamdan itibaren başlayan ve aralıklarla devam eden yağmur, öğle saatlerinde kısa süreliğine kar yağışına dönüştü.

Yağışlar, özellikle ilçenin 2 bin 700 rakımlı yüksek kesimlerinde etkili oldu ve vatandaşlara zor anlar yaşattı.

Yüksek kesimlerde kar kalınlığının 10 santimetreyi bulduğu belirtilirken, ilçe merkezi de beyaza büründü. Yağmurun ardından gelen kar yağışıyla birlikte, Başkale'de günlük yaşamda bazı aksamalar yaşandı. Özellikle ulaşımda ve dış mekan faaliyetlerinde zorluklar yaşanırken, vatandaşlar soğuk hava koşullarına karşı tedbir aldılar.

Bölgedeki yetkililer, vatandaşların yağışlı ve soğuk hava koşullarına karşı dikkatli olmaları gerektiğini ve gerekli önlemleri almalarını öneriyorlar. Ayrıca, kar yağışının etkisini sürdürmesi nedeniyle sürücülerin dikkatli olmaları ve trafiği güvenli bir şekilde kullanmaları önemle vurgulanıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı