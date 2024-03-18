- Gündem

Yağmur ve kar yağışı vatandaşları zor anlar yaşattı

ABONE OL Google News Sayfamız

Van'ın Başkale ilçesinde dün akşamdan itibaren başlayan ve aralıklarla devam eden yağmur, öğle saatlerinde kısa süreliğine kar yağışına dönüştü.

Yağmur ve kar yağışı vatandaşları zor anlar yaşattı mask
Yağmur ve kar yağışı vatandaşları zor anlar yaşattı
Yağmur ve kar yağışı vatandaşları zor anlar yaşattı
+1
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Van'ın Başkale ilçesinde dün akşamdan itibaren başlayan ve aralıklarla devam eden yağmur, öğle saatlerinde kısa süreliğine kar yağışına dönüştü.

Yağmur ve kar yağışı vatandaşları zor anlar yaşattı

Yağışlar, özellikle ilçenin 2 bin 700 rakımlı yüksek kesimlerinde etkili oldu ve vatandaşlara zor anlar yaşattı.

Yağmur ve kar yağışı vatandaşları zor anlar yaşattı

Yüksek kesimlerde kar kalınlığının 10 santimetreyi bulduğu belirtilirken, ilçe merkezi de beyaza büründü. Yağmurun ardından gelen kar yağışıyla birlikte, Başkale'de günlük yaşamda bazı aksamalar yaşandı. Özellikle ulaşımda ve dış mekan faaliyetlerinde zorluklar yaşanırken, vatandaşlar soğuk hava koşullarına karşı tedbir aldılar.

Yağmur ve kar yağışı vatandaşları zor anlar yaşattı

Bölgedeki yetkililer, vatandaşların yağışlı ve soğuk hava koşullarına karşı dikkatli olmaları gerektiğini ve gerekli önlemleri almalarını öneriyorlar. Ayrıca, kar yağışının etkisini sürdürmesi nedeniyle sürücülerin dikkatli olmaları ve trafiği güvenli bir şekilde kullanmaları önemle vurgulanıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

# Van, Başkale, yağmur, Yağış, kar yağışı, Ulaşım, soğuk hava

18 Mar 2024 - 22:01 - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL